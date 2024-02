Torna in scena, con un doppio appuntamento, Blondie, lo spettacolo di Cesare Catà e Paola Giorgi, il filosofo e storyteller e l’attrice e produttrice, legati da anni da un fecondo sodalizio artistico. Accanto a loro The Unconventional Affair, al secolo Andrea Yanez Gasparrini e Alessandro Brando Alessandrini, polistrumentisti, con le loro affascinanti sonorizzazioni teatrali.

Blondie da Isotta a Marilyn – lezione spettacolo sulla fenomenologia delle Bionde, propone un viaggio che attraversa le vicende di donne caratterizzate dal colore dei propri capelli per andare ad indagare e comprendere i significati simbolici del biondismo; il ruolo che l’icona della “Bionda” ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale.

Partendo da alcune protagoniste letterarie, quali Isotta la Bionda, Elena di Troia, Euridice, nella meravigliosa lettura di Rilke, lo spettacolo giunge fino alla contemporaneità per narrare, seguendo il filo conduttore del biondismo come dato simbolico e filosofico, le vicende di figure come Marlene Dietrich, Evita Peron, fino a giungere al mito di Marylin Monroe.

La lezione spettacolo, elemento caratterizzante i lavori di Cesare Catà, alterna uno storytelling originale in cui si mescolano la divulgazione filosofica e l’ironia della stand – up comedy con letture sceniche, canzoni dal vivo, performance e recitazione di materiali tratti dal repertorio classico e cinematografico contemporaneo, affidati a Paola Giorgi, attrice teatrale di spiccata professionalità e sensibilità artistica.

La presenza in scena di The Unconventional Affair, con la loro raffinata ricerca musicale, dona allo spettacolo unicità e innovazione. I costumi e gli attrezzi di scena sono frutto dell’arte creativa de Stefania Cempini. Le foto sono di Lorenzo Cicconi Massi, la grafica a cura di Paolo Capriotti. Lo spettacolo è prodotto da Bottega Teatro Marche con LaGrù. Per informazioni e prenotazioni: Teatrino Campana di Osimo: 071.714436. Teatro sold out, lista di attesa Teatro Comunale di Treia: 339.2304624 (h 15 – 19) www.liveticket.it/tonicoservice.