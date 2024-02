Quarta tappa domenica 18 febbraio della rassegna “A teatro con mamma e papà”, la stagione di spettacoli per bambini e famiglie promossa al teatro Annibal Caro dal Comune di Civitanova, da Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro Ragazzi per la direzione artistica di Marco Renzi. Dopo una pausa che ha lasciato spazio ai festeggiamenti per il Carnevale, tornano gli spettacoli per i più piccoli, un appuntamento che ha fatto registrare tutti sold out nelle date precedenti e che continua per il dodicesimo anno consecutivo a richiamare famiglie non solo dalla città ma da tutto il territorio provinciale.

In scena alle 17 uno spettacolo atipico, proposto dalla compagnia Florian Metateatro di Pescara in collaborazione con l’artista Oscar Strizzi, dal titolo: “Il mago Oscar nel Paese delle meraviglie”, un contenitore dove le grandi e molteplici capacità di Oscar Strizzi si manifestano in tutta la loro potenzialità: magia, illusionismo, sand art, ombre, per un viaggio attraverso mondi fantastici che si creano incredibilmente davanti agli occhi del pubblico nel momento stesso in cui lo spettacolo accade. Come oramai tradizione, lo spettacolo sarà anticipato dall’assegnazione di libri e biglietti omaggio per i cinema di Civitanova, un gioco al quale il pubblico partecipa ogni volta con grande divertimento, una sorta di tombola, con tanto di distribuzione di numeri per ciascun spettatore, che invita alla lettura, come importante momento di crescita e formazione e che promuove il cinema come fatto sociale di tutta la famiglia.

Possibilità di acquistare i biglietti on line sul sito www.ciaotickets.com (costo 6,50 euro + 1,00 euro diritto prevendita). Oppure domenica 18 febbraio, mattina di spettacolo, dalle 10 alle 12, sarà possibile effettuare la prenotazione telefonica al numero 335 5268147 (costo 6,50 euro, senza diritto di prevendita). Il biglietto potrà essere acquistato anche lo stesso giorno di spettacolo, nella biglietteria del Teatro “Annibal Caro” a partire dalle ore 15,30 (costo € 6,50 unico, senza diritto di prevendita). Per gruppi prenotati superiori alle 10 persone ci sarà uno sconto che farà scendere il singolo costo a 5,50 euro a persona, stessa cosa per chi deciderà di festeggiare il compleanno a teatro.