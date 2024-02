Si torna in scena sabato alle 21,15 con il secondo appuntamento della rassegna “Celebriamo il dialetto” al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza con “Boeing Boeing”. Sul palco “Gli amici del teatro” di Loro Piceno, con la brillante commedia di Marc Camoletti, per la regia di Eraldo Forti. Roberto, di origini maceratesi ma che vive ad Ancona in quanto giovane professore presso l’Università della città, è un imprenditore donnaiolo, che ha escogitato un sistema infallibile per districarsi tra ben tre fidanzate hostess, che fanno scalo a Falconara: la francese Solange dell’Air France, la tedesca Marlene della Lufthansa e la spagnola Conchita della Iberia. Una arriva quando l’altra parte e, con la complicità della fidata colf Berta, maceratese anche lei, che di volta in volta cambia la biancheria e prepara il menù a seconda della nazionalità dell’hostess presente, tutto procede con collaudato sincronismo. Ma gli imprevisti sono dietro l’angolo, a cominciare dall’arrivo dell’amico di famiglia Antonio, sprovveduto ma non troppo, che rimane travolto dal ritmo al cardiopalma dell’amico; poi, la “bella notizia” annunciatagli da ciascuna fidanzata, che per motivi diversi avrà più tempo da trascorrere con lui. Saltata la pianificazione del “calendario romantico”, inizia un tourbillon di andirivieni che sconvolgono il protagonista, l’amico e la domestica, finché, con il consenso di tutti, si andrà incontro al sorprendente finale. Una classica commedia all’italiana, dalla trama brillante e coinvolgente, grazie alla maestria del regista Eraldo Forti e al carisma degli attori che divertirà il pubblico, regalando momenti di leggerezza ed allegria. Per info e prenotazioni chiamare al n. 335 6080462. Il costo del biglietto è unico di 5 euro.