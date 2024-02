Incidente stradale a Recanati, diversi i feriti trasportati a Torrette, fra loro anche una 12enne in gravi condizioni. Lo schianto tra una Opel Zafira e un camion che trasportava animali è avvenuto attorno alle 13,30 all’incrocio tra via Nazario Sauro e via Gherarducci. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto è arrivata l’eliambulanza, tre ambulanze del 118, la Croce verde, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’elicottero è atterrato nei pressi del vicino palazzetto dello sport. La strada è stata chiusa.

(Servizio in aggiornamento)

(foto De Marco)