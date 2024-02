Recanati s’illumina di meno

Il Comune di Recanati anche quest’anno aderisce all’iniziativa della trasmissione di Rai – Radio 2 Caterpillar ‘M’illumino di meno”, promossa in occasione della giornata del risparmio energetico, patrocinata dalla Presidenza della Repubblica con l’adesione di Camera e Senato e dal Parlamento Europeo.

Come negli scorsi anni, venerdì 16 febbraio in Piazza Giacomo Leopardi dalle 18 si spegneranno le luci della Torre Civica e quelle della Torre del Passero Solitario che si aggiungeranno a quelle del Palazzo Comunale che già da tempo vengono tenute spente per ridurre la spesa dell’energia elettrica.

Alla stessa ora da Piazza Giacomo Leopardi si partirà accompagnati dal vice sindaco, Mirco Scorcelli, e dalla presidente del Consiglio Comunale Tania Paoltroni, con bici muscolari o elettriche, messe a disposizione dalla “Casa Delle Bicicletta Elettrica (prenotazioni al n.3802118720) per fare un giro per le vie e i vicoli del centro storico, fino al parco di Villa Colloredo e ritorno; un’occasione per provare questo nuovo mezzo di trasporto e svago non inquinante ed a basso consumo.

In alternativa al giro in bici, insieme all’ Assessora alla Cultura Rita Soccio si potrà fare una particolare visita guidata a lume di torcia alle opere ospitate nel Museo civico di Villa Colloredo Mels. Con la sola illuminazione delle torce verrà letteralmente fatta luce sui quattro capolavori del maestro rinascimentale Lorenzo Lotto: L’Annunciazione, Il Polittico di San Domenico, La Trasfigurazione, Il San Giacomo Maggiore.

L’Assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini ha invece curato insieme alla ditta che prepara i pasti per le mense scolastiche cittadine il progetto “Green Food Week 2024” che ha lo scopo di valorizzare e diffondere nelle mense delle scuole e non solo, un’alimentazione a basso impatto ambientale al fine di tutelare salute ed ambiente.

L’Assessore all’Ambiente Michele Moretti, sta lavorando da tempo per la costituzione di una comunità energetica (C.E.R.) dopo aver già fatto eseguire la mappatura degli edifici pubblici utilizzabili per la costituenda Cer e la mappatura di tutti i consumi dei singoli Pod a carico del comune.

La produzione che si potrà raggiungere è di circa 580 Kw e potrà essere utilizzata per l’autoconsumo da parte delle utenze comunali e di tante famiglie e piccole medie imprese che vorranno associarsi. Lo scopo, oltre ad essere parte dell’importante processo nazionale di realizzazione di una compiuta transizione ecologica per il passaggio dalla produzione di energia da fonti fossili alle rinnovabili, è quello di creare le condizioni per un consistente abbassamento dei costi dell’energia elettrica per le famiglie in generale e in particolare per quelle colpite dalla povertà, alle quali verranno accreditati i bonus realizzati dal Comune quale soggetto produttore.

M’illumino di meno” è l’occasione per invogliare tutti a collaborare per migliorare questi dati e, almeno per la giornata del 16 febbraio, istituita con Legge n. 34 del 27 aprile 2022, come invitano i conduttori della trasmissione di Caterpillar, a spegnere le luci e andare a piedi, riciclare, riutilizzare, riqualificare, piantare alberi per concorrere alla giornata del risparmio energetico. Anche quest’anno l’invito a partecipare è rivolto a tutti i negozi che si invitano a spegnere le luci delle loro vetrine dopo la chiusura serale del giorno 16 febbraio.