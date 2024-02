Un’atmosfera vivace e colorata ha contagiato la suggestiva cornice di piazza Del Popolo, a San Severino, nel pomeriggio di ieri in occasione della festa di Carnevale: “Una Piazza in Maschera”. L’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori e di tante famiglie, è stato caratterizzato da una miriade di maschere colorate e creative, pronte a competere per i prestigiosi riconoscimenti messi in palio.

I vincitori: il premio al gruppo più numeroso è stato attribuito alle affascinanti Api di Serenella di Colleluce, che hanno portato allegria e fantasia in piazza. La maschera più originale ha conquistato l’attenzione di tutti, mentre la maschera più giovane e quella diversamente giovane hanno dimostrato che il Carnevale è davvero una festa per tutte le età.

Al pomeriggio in allegria, conclusosi con la premiazione di maschere e gruppi, hanno preso parte anche la sindaca Rosa Piermattei, l’assessora al Turismo, Michela Pezzanesi, e la presidente della Pro Loco, Paola Miliani. A rendere ancora più divertente il pomeriggio, l’esibizione di danza moderna del talentuoso gruppo Studiodanza91, con le coreografie magistralmente curate dall’insegnante Alessandra Granata, accompagnata dall’energica animazione e dalla coinvolgente musica di DM Show Services.

Gli appuntamenti in maschera non finiscono qui: il Carnevale 2024 a San Severino culminerà sabato 17 febbraio con il gran finale a Villa Collio e il tanto atteso “Veglione dello Sport” organizzato in collaborazione con le associazioni sportive settempedane. La serata promette divertimento e allegria con la musica coinvolgente di LeleMari La Voz, Bmas 360° e Igor dj per un classico revival che si animerà a partire dalle ore 22. L’inizio dei festeggiamenti in città è stato inaugurato dal coinvolgente “Giovedì Grasso dei Bambini”, ospitato con grande successo presso il Circolo Ricreativo Settempedano Acli Aps.