Sold out lo spettacolo di Chiara Francini a Corridonia. I biglietti per assistere al one woman show il prossimo 18 febbraio (alle 18) al teatro Velluti sono andati esauriti nel giro di pochi giorni. Lo spettacolo si chiama “Forte e Chiara”: memoir, racconto umano vivo e rivoluzionario, one-woman show in cui la brillante attrice e scrittrice ripercorrerà la sua vita. Con l’ironia tagliente che la contraddistingue e senza sconti a nessuno, in primis a se stessa.

La stagione del teatro Velluti di Corridonia è proposta da Comune – assessorato alla Cultura e Amat funziona. «Un successo che sta superando tutte le nostre speranze – dice l’assessore al Cultura e al turismo, Massimo Cesca -, tanto che stiamo valutando per la prossima stagione di proporre doppie rappresentazioni per consentire ad abbonati e non di poter assistere ai vari spettacoli. In particolare constatiamo con molta soddisfazione che anche questi successi stanno contribuendo ad avvicinare al teatro molti giovani locali e molti stanno frequentando i vari corsi attivi nel comune. Un teatro sempre di più al centro della vita sociale e culturale del territorio, capace anche di scuotere le coscienze come avvenuto con l’ultimo spettacolo “Settanta volte sette” sul tema del perdono nelle relazioni umane».