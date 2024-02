Note d’amore al Rossini

DreamExperience arriva al teatro Rossini di Civitanova mercoledì 14 febbraio, dalle 21.30, con Note D’Amore, lo speciale San Valentino per la festa degli innamorati.

Lo spettacolo, in collaborazione con Isolani Spettacoli, è inserito nel cartellone invernale promosso dall’Azienda dei Teatri e dal Comune.

Note D’Amore, grazie all’atmosfera unica e suggestiva creata dalla grande musica a lume di candela, è molto più di un semplice concerto: sarà un vero e proprio momento magico in cui gli spettatori verranno trasportati in un viaggio attraverso i sensi.

Sul palco, i musicisti presenteranno un repertorio dedicato non solo alle coppie, ma anche e soprattutto alla magia dell’amore intesa come forza motrice di tutte le cose e come sentimento verso la vita e verso gli altri. l’amore come protezione con La Cura del maestro Franco Battiato; l’amore come speranza in un domani migliore ma anche l’amore per una nuova vita, per una figlia, che Lucio Dalla affida a Futura; l’amore come dolore e malinconia con La canzone dell’amore perduto di De André; l’amore come innamoramento con l’intramontabile Can’t help falling in love; ed ancora, l’amore che incarna la perfezione come in Perfect di Ed Sheeran e molti altri brani da scoprire insieme.

Ad intonare ed interpretare le Note d’Amore ci saranno Samuele Giacomozzi al pianoforte, Daniele Cococcioni alla fisarmonica, Tiziana Marilungo alla voce e infine Francesco Paoletti alla voce narrante, che accompagnerà il pubblico durante questo viaggio alla scoperta dell’amore. Ospiti speciali per la serata, gli Operapop (Francesca Carli, soprano ed Enrico Giovagnoli, tenore) che, fondendo il linguaggio della musica pop con l’esperienza del teatro lirico, catapulteranno la platea in un mix di grande velocità, presenza scenica e forti emozioni.

Biglietti disponibili online sul circuito Ticketone e Vivaticket e alla biglietteria dei Teatri, aperta al Rossini: sabato 10 febbraio (10-12); martedì 13 febbraio (17.30-19.30); mercoledì 14 febbraio (18.30-21.30).