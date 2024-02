Il Comune di Recanati ha presentato questa mattina le principali festività del mese: la festa di San Valentino, con l’organizzazione della tradizionale fiera di domenica, e la festa di Carnevale in programma martedì.

«Due feste ricche di eventi di spensieratezza e di divertimento per grandi e piccini da condividere insieme nei tradizionali appuntamenti di San Valentino e di Carnevale – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – domenica aprirà gli eventi la fiera tematica di San Valentino, la festa dedicata agli innamorati alla quale abbiamo abbinato anche attività di laboratori creativi con il coinvolgimento delle nostre scuole. Martedì andrà in scena il nostro colorato e vivace Carnevale che offrirà ai più piccoli l’occasione per divertirsi ed esprimere la propria creatività. Per gli adulti sarà un momento di evasione dalla routine quotidiana, un’opportunità per esprimere la propria fantasia e riscoprire il piacere della socialità in piazza».

Si parte con la Fiera di San Valentino, domenica dalle 9.30 alle 20, tradizionale evento in onore del santo protettore degli innamorati che si svolge a Recanati dal 2005, in piazza Giacomo Leopardi e nelle vie del centro. «Numerosi saranno gli espositori e gli hobbisti provenienti da tutta Italia: in particolare nell’atrio e sotto il loggiato del Comune saranno presenti 15 operatori commerciali di Recanati che offriranno servizi e prodotti nell’ambito dei matrimoni, come ristoratori, fotografi, fioristi, wedding planner e musicisti – ha spiegato il vicesindaco Mirco Scorcelli – verranno proposti prodotti che hanno come tema portante l’amore in tutte le sue magiche sfaccettature. La festa di Carnevale sarà un momento di pura gioia e divertimento e verrà allietata nel pomeriggio dalla musica del Rio Latino e dai numerosi regali e premi messi gentilmente a disposizione dalla ditta Ottaviani. Ringrazio in primis la Pro Loco di Recanati nella persona della presidente Pina Taddei qui presente, le Social Catenelle e tutte le associazioni coinvolte per l’organizzazione degli eventi».

«Alla fiera di San Valentino, all’interno dell’atrio comunale, saranno presenti anche gli studenti dell’istituto Bonifazi con le sezioni dedicate alla moda e al welfare culturale – ha spiegato affermato l’assessora alla Cultura Rita Soccio – mi piace ricordare che il Bonifazi è la prima scuola che ha aperto la nuova caratterizzazione di studi su “Arte e cultura per il benessere e la salute” con gli obiettivi della rete del Welfare culturale Marche. Grazie ai numerosi giochi proposti nella festa di carnevale i bambini e le bambine di Recanati e non solo, potranno condividere momenti di gioia e di condivisione sociale indossando le maschere dei loro eroi ed eroine. La scelta del travestimento e la cura dei dettagli permettono loro di mettere in mostra il proprio stile e la propria personalità, favorendo una crescita sociale ed emotiva, oltre la fiducia in sé stessi e la capacità di comunicare con gli altri».

Il Carnevale recanatese è una delle feste più attese dell’anno che dal 1994 ad oggi anima con grande successo il centro storico della città dell’Infinito. Martedì dalle 15 alle 20, piazza Giacomo Leopardi si trasformerà in un tripudio di giochi e di colori tra maschere, coriandoli, stelle filanti, gonfiabili, bolle giganti e la presenza del Teatro Instabile con i suoi apprezzatissimi pupazzi animati. Il tutto condito con dolci, coccolate calde e zucchero filato. Tra gli eventi più attesi la tradizionale sfilata delle maschere che attira da sempre centinaia di grandi e piccini da tutta la Regione e che si concluderà con la premiazione della maschera più originale e di tante altre mascherine da parte della Ottaviani Gioielli. «Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci coinvolto anche quest’anno alla festa di carnevale, alla quale siamo particolarmente legati in quanto rappresenta un momento importante per far esprimere a grandi e piccini creatività e allegria – ha detto Laura Ottaviani – abbiamo previsto piccoli regali per tutti i partecipanti e in particolare premi speciali come bracciali orologi da polso e peluche per i più piccoli che saremo ben lieti di distribuire in Piazza a tutti martedì prossimo»

Nel corso della conferenza stampa è stato ribadito dal sindaco e dagli assessori anche l’impegno del Comune di Recanati nell’ adesione alla Giornata dedicata al tema del risparmio energetico e della sostenibilità, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2. Un tema quanto mai attuale che vede impegnata la cittadina leopardiana in diverse iniziative, tra cui il progetto #GreenFoodWeek24 nelle mense, lo spegnimento delle luci della torre civica, del palazzo comunale e della Torre del Passero Solitario e le visite a lume di torcia ai capolavori del Lotto presenti al Museo civico di Villa Colloredo Mels.