di Monia Orazi

L’entroterra in vetrina a Sanremo, tra le bellezze dei Sibillini e le vallate del Verdicchio della Sinclinale camerte, protagonisti al “Villaggio del Festival”, inaugurato ieri nella città ligure. Grazie all’iniziativa portata avanti dalla Regione Marche, Camera di commercio della Liguria e Camera di commercio delle Marche villa Ormond a Sanremo è diventata il “Villaggio del Festival” dove ci sarà spazio ogni giorno per una provincia delle Marche.

In un ideale passaggio del testimone ieri è toccato ai comuni dei Sibillini uniti nel progetto di destinazione turistica “Sibillini Italy Experience”, domani invece sarà protagonista la Sinclinale Camerte, il progetto portato avanti dal centro studi “Luglio 67”, per rendere patrimonio Unesco il territorio di produzione del Verdicchio di Matelica.

«Grazie alla Regione e alla Camera di commercio delle Marche, la Sinclinale Camerte sarà protagonista al Villaggio del Festival di Sanremo – spiegano gli organizzatori – 16 video per 8 comuni e 8 paesaggi vitivinicoli saranno protagonisti e rappresenteranno un volano per la promozione del nostro territorio, un vero tesoro da scoprire per arte, storia, cultura ed enogastronomia».

I comuni interessati sono Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica, Esanatoglia, Castelraimondo, Pioraco, Gagliole, Camerino. A tenere a battesimo la promozione dei Monti Sibillini è stato lo stesso commissario alla ricostruzione Guido Castelli durante l’inaugurazione: «Dal cratere sono giunti qui anche alcuni amministratori dei Monti Sibillini: una delegazione dei 9 sindaci dei “Monti Azzurri” che hanno dato vita alla rete di comuni per lo sviluppo della destinazione turistica “Sibillini Italy Experience” che sta valorizzando e facendo conoscere questi luoghi magici, terre di leggende e fate».

Ecco il progetto di destinazione turistica spiegato dai promotori: «Sibillini Italy Experience nasce dall’intesa tra i comuni di Arquata, Bolognola, Castelsantangelo, Fiastra, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Sarnano e Ussita che hanno deciso di unire le forze verso una strategia di sviluppo e progettazione unitaria, siglando un protocollo per la costituzione del primo distretto turistico dei Monti Sibillini. L’accordo pluriennale nasce con l’obiettivo di generare azioni capaci di creare nuove opportunità di sviluppo nei luoghi che custodiscono le vette più alte dei Monti Sibillini».