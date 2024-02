Diodato in tour, tappa a Civitanova

Alla vigilia della partecipazione alla 74esima edizione del festival di Sanremo con il brano “Ti muovi”, Diodato annuncia un tour, prodotto da Magellano Concerti, che si terrà in autunno nei più prestigiosi teatri italiani, tra questi anche il teatro Rossini di Civitanova. La data è in programma il prossimo 18 ottobre. Già da oggi alle 16 aperta la biglietteria.

Il cantante pugliese che sarà tra i protagonisti del festival ha annunciato il suo tour e intanto stasera a Sanremo presenta il nuovo brano, scritto, composto e arrangiato dallo stesso Diodato, che ne firma anche la produzione artistica con Tommaso Colliva. La canzone sanremese è una ballad intensa ed energica, un prezioso viaggio nell’animo di un essere umano che si trova ad affrontare emozioni inaspettate. Nella serata di venerdì dedicata alle cover, Diodato si esibirà sul palco del teatro Ariston con “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De Andrè, uno dei brani che l’hanno ispirato a diventare il cantautore che è oggi. Al suo fianco ci sarà un amico, Jack Savoretti, cantautore di origine genovese che lo accompagnerà in quest’esibizione unica per omaggiare Fabrizio De Andrè a 25 anni dalla sua scomparsa su uno dei palchi più importanti della musica italiana.

In occasione dell’annuncio del tour nei teatri, il cantautore è pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live. Il palco è da sempre per il cantautore un porto sicuro ed è proprio lì che finalmente si libera l’energia di ogni brano, creando una connessione unica con il pubblico in un momento di condivisione. È per questo che il cantautore ha annunciato che questa primavera pubblicherà un album realizzato attraverso il processo inverso, che si distingue dal metodo classico: Diodato, infatti, ha scelto di registrare in studio un disco che coglie e cristallizza le emozioni dei live e tutta l’energia che ha vissuto sui palchi di tutta Italia negli ultimi anni, donando nuova vita al suo repertorio.