Anche quest’anno si svolgerà a Passo di Treia una delle manifestazioni più tradizionali della provincia, che da oltre mezzo secolo (siamo alla 59° edizione) vuole portare un tocco di spensieratezza e gioia nelle vite delle persone che partecipano. Il periodo non è dei migliori, segnato da conflitti internazionali e problemi che ognuno deve affrontare ogni giorno ma il filo conduttore di quest’anno, che spinge anche i membri del comitato, è legato ad una frase di Italo Calvino che recita: «Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore».

Il comitato organizzatore, ovvero il circolo Acli La Torre di Passo di Treia, ha allestito una serie di eventi per cercare di coinvolgere la maggior parte di persone per concludere con la classica sfilata mascherata del Martedì grasso che quest’anno vedrà il ritorno dei carri allegorici. «Gli ultimi anni sono stati un po’ travagliati – ammette il presidente del comitato Daniele Bianchi – ci siamo lasciati nel 2020 quando, il giorno successivo al Carnevale, tutta l’Italia è stata chiusa a causa della pandemia. Nel 2021 e 2022 siamo stati costretti a trasformare il Carnevale in un evento mediatico organizzando edizioni online. Lo scorso anno, a causa di alcune limitazioni al transito stradale, siamo stati obbligati ad una organizzazione più leggera. Quest’anno il Carnevale Passotreiese torna nella sua forma più classica e completa, avremo la banda, le majorette, i gruppi mascherati e finalmente, dopo tanti anni, avremo il ritorno dei carri allegorici che sono il vero simbolo del Carnevale».

Il programma si apre il Giovedì grasso, dopodomani, dalle 21 al salone parrocchiale con un concorso di dolci di Carnevale: sono tutti sono invitati a mettersi in gioco e portare le proprie creazioni che verranno giudicate da una giuria di esperti. La serata sarà allietata da balli, musica e karaoke quindi penso che ci sia la possibilità per tutti di divertirsi. Venerdì ci sarà il classico torneo di briscola, sempre nel salone parrocchiale dalle 21. Sabato ci si sposta al ristorante Antica Fornace di Treia per il Gran veglione mascherato, con buon cibo e ottima musica per far divertire tutti. Domenica dalle 14:30 al salone parrocchiale ecco il Carnevale dei bambini, con l’animazione di Di festa in festa e merenda gratis per tutti. Martedì i festeggiamenti si chiuderanno con la tradizionale sfilata mascherata del pomeriggio. «Il Carnevale Passotreiese è anche caratterizzato da avere sempre grandi ospiti e personaggi famosi; quest’anno abbiamo voluto cambiare la tendenza perché abbiamo capito che i social network e il continuo bombardamento mediatico hanno sminuito l’appetibilità di molti personaggi – continua Bianchi – ci siamo concentrati sulla sfilata e dedicato le nostra risorse, sempre limitate, a renderla memorabile. Naturalmente non abbiamo tralasciato di avere un presentatore di tutto rispetto come David Romano, che ormai è un grande amico del nostro comitato ed è reduce da molte trasmissioni di successo in radio e televisione; a lui abbiamo affiancato il gruppo dei MasFlow che ha fatto ballare tutta l’Italia per tutta l’estate e sicuramente non mancherà di portare la sua allegria e la sua voglia di fare festa sul palco del Carnevale coinvolgendo anche tutte le persone presenti».

Per la sfilata, ci saranno la musica della Treia Street Band, la leggerezza delle majorettes Koreos, carri allegorici da Potenza Picena, Mogliano e Corridonia, gruppi mascherati da Madonna del Monte, Pollenza, Treia e Passo di Treia, oltre alla collaborazione dei genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Passo di Treia che faranno dei gruppi mascherati portando l’allegria e la gioia dei più piccoli per le vie del paese. «Naturalmente i ringraziamenti sono d’obbligo – finisce Bianchi – a tutti i soci del comitato che si impegnano sempre oltre ogni aspettativa, all’amministrazione comunale; a tutte le aziende che ancora credono nei nostri progetti e ci sostengono con le donazioni; a tutti coloro che nel tempo hanno fatto parte del comitato organizzatore e che hanno contribuito a tenere accesa questa tradizione lasciandoci il dovere morale di proseguirla; infine a tutte le persone che partecipano alle nostre iniziative e ci incoraggiano a continuare. Per la sfilata di Martedì grasso consigliamo caldamente di venire mascherati perché saranno premiate anche le maschere più particolari scelte tra il pubblico. Ognuno di noi ha i suoi macigni nel cuore ma cerchiamo di dimenticarli almeno per qualche giorno».