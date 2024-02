Vincitrice della tredicesima edizione del programma televisivo “X Factor”, terzo gradino del podio alle fasi di qualificazione di Sanremo giovani 2019 e, più recentemente, il successo nella manifestazione canora “New York canta”, festival della musica italiana nella città statunitense. A ventidue anni Sofia Tornambene, in arte “Kimono”, ha già messo in fila diversi premi ed oggi ha ricevuto l’encomio del Consiglio regionale delle Marche. E’ stato il consigliere regionale Pierpaolo Borroni a proporre il nome della giovane artista civitanovese all’Ufficio di Presidenza che non ha avuto dubbi in merito all’assegnazione del riconoscimento che viene attribuito a marchigiani che si distinguono nella comunità, in Italia e nel mondo. “Sofia – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini consegnando l’encomio a nome dell’Assemblea legislativa – è la dimostrazione di come il lavoro, unito al talento, sia la giusta strada per raggiungere i risultati desiderati”. Considerazione rilanciata anche dal consigliere Pierpaolo Borroni che ha affermato che “Sofia rappresenta un esempio per tanti giovani, lei che è riuscita ad emergere con l’impegno e il lavoro nel mondo difficile degli adulti e ancora più difficile della musica”. Sofia, accompagnata per l’occasione dai suoi genitori, che ha voluto ringraziare per averla sempre incoraggiata e fatta sentire libera di inseguire i propri sogni, si è detta “felicissima ed orgogliosa di ricevere questo riconoscimento”. “Spero – ha aggiunto – di poter essere da stimolo ed esempio per tanti giovani che devono vivere di passioni, sogni e desideri”. Congratulazioni a Sofia sono giunte anche da parte della Presidente della Commissione regionale Pari opportunità, Maria Lina Vitturini, presente alla cerimonia, che ha evidenziato il coinvolgimento di Sofia Tornambene in diverse campagne della Cpo rivolte ai giovani. Alla consegna dell’encomio anche l’assessore alle PO del Comune di Ancona, Orlanda Latini e il direttore artistico di Civitajazz, Luca Scagnetti.