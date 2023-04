IL BRANO, disponibile in digitale, è prodotto dalla stessa artista civitanovese vincitrice della 13esima edizione di X Factor e da Maestro, in collaborazione con Marco Rettani

Sofia Tornambene, in arte Kimono, vincitrice della 13esima edizione di X Factor, torna sulle scene musicali con “Tempesta” (dischi dei sognatori / distribuito da Artist first), il nuovo brano disponibile in digitale da venerdì 21 aprile. “Tempesta” (http://ada.lnk.to/tempestakimono_pre), suonato e prodotto dalla stessa artista e da Maestro in collaborazione con Marco Rettani, vede protagonista assoluta l’eterea voce della cantante civitanovese Kimono, accompagnata da una chitarra malinconica e da una produzione electro-acoustic con venature che si rifanno all’indie/pop. «Il brano ha l’intento di invitare l’ascoltatore ad abbracciare la propria vulnerabilità e a cercare il sostegno delle persone care nei momenti di difficoltà e caos interiore – si legge nella nota -. Scritto in seguito al suo trasferimento a Milano, periodo di forte cambiamento e di crescita sia dal punto di vista personale che musicale, Sofia ha trovato il modo di esorcizzare le sue paure scrivendo questo brano.

«“Tempesta” è una canzone autobiografica – racconta Kimono -. Rispecchia esattamente questo momento della mia vita. Nasce da un periodo difficile, di forte turbamento interiore, quando ci sentiamo sopraffatti dal caos della vita e abbiamo bisogno di trovare un momento di pace e di solitudine. Scrivere questo brano per me è stato terapeutico e spero che le mie parole possano essere d’aiuto a tutti coloro che si sentono nella tempesta, soprattutto ai miei coetanei che si trovano ad affrontare le incertezze del futuro».

Kimono, nome d’arte di Sofia Tornambene, nasce a Civitanova nel 2002 e fin dai tre anni si dedica allo studio del canto (pop e jazz) da privatista, partecipando a vari stage, masterclass e concorsi canori. Successivamente inizia a prendere anche lezioni di pianoforte e di chitarra ed a scrivere i suoi primi brani, diventando una cantautrice. Oltre alla musica, Sofia si appassiona fin da piccola al karate, ed è da qui che nasce il nome d’arte Kimono. A febbraio 2019 partecipa a Sanremo Young, classificandosi al terzo posto. Sempre nel 2019 con il brano “A domani per sempre”, scritto a 14 anni, vince la tredicesima edizione di X Factor. Dopo la vittoria firma un contratto con Sony Music e si trasferisce a Milano. Nel 2020 esce il suo secondo singolo “Ruota panoramica” e pubblica un progetto acustico di tre brani registrati negli Rca studio sessions (“Tra l’asfalto e le nuvole”, “Finali imprevisti”, “Fiori viola”). Inizia una collaborazione con Maestro e a fine 2020 esce il singolo “Solo” seguito dal primo ep “Dance mania: stereo love” contenente i brani: “Aria”, “Bene così”, “Eco”, “L’impossibile”, “My love”, “Weekend” e “Nell’universo”).