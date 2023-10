Sofia Tornambene vince a New York

Sofia Tornambene trionfa ancora. Dopo X Factor questa volta è la “Grande Mela” a regalare alla giovane civitanovese, in arte “Kimono”, un nuovo successo. La 21enne ha infatti vinto la 15esima edizione di “New York canta”, il festival della musica italiana che si svolge a New York.

Ieri all’Oceana theater di Brooklyn Kimono ha trionfato tra i dodici finalisti presentando per la prima volta live il suo ultimo brano “In ostaggio”.

«Sono davvero felice di aver raggiunto questo traguardo e di aver portato una parte di me attraverso il brano “In Ostaggio” a New York – le prime parole di Sofia Tornambene –. New York è un’infinita fonte di ispirazione, e questa avventura mi ha regalato una carica di energia, stimoli e nuove sfide che non avrei mai immaginato». NYCanta è un festival internazionale che offre esperienze formative, lavorative ed un’importante visibilità a giovani che vogliono far conoscere il proprio talento nel mondo della musica. I 12 artisti in gara sono stati scelti 7 dalla finale nazionale italiana, 1 da Casa Sanremo LiveBox e 4 dal resto del mondo. Sofia era rientrata “in extremis”, in quanto solitamente i finalisti sono 10, ma al termine della finale Italiana svoltasi lo scorso 17 settembre al teatro Sarti di Faenza i vertici dell’associazione culturale italiana di New York hanno ritenuto meritevoli altre due voci ascoltate nel corso della diretta radiotelevisiva e all’unanimità hanno deliberato tra i finalisti l’ingresso proprio di Kimono assieme a Giulia Golia, allargando per la prima volta la fase finale a 12 concorrenti. Durante la finale di New York erano presenti come ospiti e componenti della giuria Clementino, Lda, Noemi, Michele Zarrillo ed Enrico Ruggeri capitanati dal talent scout Claudio Cecchetto. A complimentarsi con l’artista anche il sindaco Fabrizio Ciarapica: «Una grande gioia ed un’immensa soddisfazione per tutta Civitanova. Complimenti dolce Sofia, la tua città è orgogliosa di te».

(l. b.)



(Clicca per ascoltare la notizia in podcast)