Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e l’assessore al Commercio e Attività produttive Fabiano Gobbi hanno presentato ufficialmente il programma del “Carnevale 2024”. Diversi gli eventi e le location che offrono appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età. Da sottolineare il grande “Carnival Teatro Tenda” che sarà allestito nel parcheggio della piscina comunale, in zona Sticchi, e che ospiterà quasi tutte le manifestazioni. Si inizia giovedì 8 febbraio, a partire dalle 21 con il “Giovedì liscio e… grasso”. Sarà una serata all’insegna del ballo liscio, tradizionale e latino. Tutti sono invitati a partecipare ad una grande festa ad ingresso libero per iniziare a festeggiare il carnevale in grande stile con l’orchestra Andrea Censi.

Si prosegue sabato 10 febbraio, a partire dalle 22,30 con una notte da trascorrere con i “Pirati dei Caraibi”. Tutti possono imbarcarsi su una nave pirata per fare un viaggio musicale insieme a Guazz dj che proporrà la musica delle grandi discoteche maceratesi, Raggi dj con le super hit, Dj Great Loco con le compilation per i più giovani e il vocalist Luca Romagnoli per animare la serata. Come nelle migliori tradizioni delle feste delle discoteche anni ’80 e ’90 verranno premiate la maschera più originale, la maschera più attinente al tema dei pirati e la comitiva mascherata più numerosa. I dj hanno preparato una playlist molto coinvolgente per far vivere a tutti le atmosfere dance scandite dai mixaggi e dai brani più ballati di sempre. Ingresso gratuito alle prime 30 maschere che entreranno alla festa.

Domenica 11 febbraio ci si sposterà in piazza della Libertà dove dalle 14,30, esploderà il “Gran Carnevale in Piazza” con la sfilata dei gruppi mascherati. Animazione e musica a cura dei dj di Multiradio che trasmetterà live l’evento sulle proprie frequenze. Presentano Giusy Minnozzi, Carla Passacantando e Luca Romagnoli. Confartigianato distribuirà i dolci tradizionali carnevaleschi. Lancio di caramelle e coriandoli. Sarà il corpo bandistico dell’associazione “N. Gabrielli- città di Tolentino” ad aprire il corteo dei tanti gruppi mascherati, allestiti e preparati soprattutto dai comitati di quartiere e di contrada che sfileranno per le vie del centro storico fino alla festa finale e alle premiazioni che si terranno, ovviamente, in piazza della Libertà. Il format ripete quello molto apprezzato dello scorso anno con una festa semplice ma partecipata e soprattutto animata dallo stesso pubblico partecipante. Si ricorda che l’ingresso è libero ed aperto a tutti, grandi e piccini, famiglie e gruppi di amici.

Infine martedì 13 febbraio, si ritorna al “Carnival Teatro Tenda” in zona Sticchi, con il “Carnevale dei bambini… al circo”. La tradizionale festa di carnevale dedicata ai più piccoli e alle famiglie con l’animazione e lo spettacolo del circo Takimiri. Ingresso gratuito. Gli eventi sono organizzati dal Comune di Tolentino con il patrocinio e in collaborazione con il Consiglio regionale Assemblea legislativa delle Marche, la Bbc di Recanati e Colmurano e l’associazione “I Ponti del Diavolo”.