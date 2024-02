di Andrea Cesca

La Recanatese esce rivoluzionata dal calcio mercato di riparazione, quattro le cessioni e ben nove gli acquisti per la squadra allenata da Giovanni Pagliari che dopo aver accarezzato i vertici della classifica sta attraversando una crisi di risultati (tre punti in dieci partite) e di identità che l’hanno fatta precipitare in zona playout. I numeri sono impietosi soprattutto per quanto riguarda le reti subite, quella giallorossa è la difesa più perforata del girone B di Serie C con 37 reti al passivo: la retroguardia ha fatto peggio anche del fanalino di coda Fermana.

La società ha operato diversi interventi, nelle scorse settimane sono arrivati i difensori Andrea Pelamatti (Torres), Cristian Shiba (Sudtirol) e Alessandro Raimo (Carrarese), gli attaccanti Matteo Ahmetaj (Bari) e Filippo Guidobaldi (Fiorentina). Quasi tutti hanno esordito con i colori della nuova maglia, ma i risultati non sono stati pari alle aspettative, almeno fino ad ora; la sconfitta nel derby casalingo con la Fermana è stato un campanello d’allarme preoccupante.

Ieri il direttore tecnico Josè Cianni ha definito altre quattro operazioni in entrata e due in uscita: sono arrivati alla corte di Pagliari i difensori Francesco Rizzo (classe 1998, Turris) e Nicholas Allievi (1992, Rimini), il centrocampista Mattia Fiorini (2001, Fiorentina) e l’attaccante Andrea Mazia (2004, Bologna). Rizzo ha totalizzato tre presenze nella prima parte della stagione con la squadra di Torre del Greco, Allievi non è mai sceso in campo a Rimini. Fiorini nel girone di andata ha indossato la maglia del Foggia, Mazia era a Brindisi.

Dopo la risoluzione qualche settimana fa con Senigagliesi passato alla Sambenedettese e la cessione di Giampaolo all’Ancona hanno lasciato la Recanatese Ricci e Quacquarelli, con destinazione rispettivamente Turris e Rimini. «Quando perdi il gruppo non c’è – ha affermato Giovanni Pagliari nel post partita con la Fermana – Io sono stato con squadre che non ci parlavamo nemmeno e la domenica vincevi». La Recanatese proverà ad invertire la rotta domenica (ore 18,30) al Nicola Tubaldi di Recanati nella partita contro il Pontedera, settima forza del girone; sarà assente il capitano Sbaffo, squalificato.