Furti in due gioiellerie di Porto Recanati dopo essere riuscito a distrarre la commessa: arrestato un 30enne.

L’uomo è finito in manette oggi (e si trova agli arresti domiciliari) in seguito ad una indagine dei carabinieri della stazione di Porto Recanati. I militari hanno dato il via alle indagini per due furti che ci sono stati a dicembre. L’autore aveva portato via in un caso una collana del valore di circa 2mila euro, e nell’altro oggetti d’oro per un valore di circa 500 euro.

Le indagini coordinate dalla procura di Macerata si sono subito concentrate sull’analisi del sistema di video sorveglianza della gioielleria e sulla descrizione dell’autore del furto. Chi ha agito indossava un cappellino da baseball e una mascherina. Nonostante il tentativo di camuffarsi, è stato tradito da vistosi tatuaggi ad una mano. Proprio questi hanno permesso ai carabinieri di risalire al presunto autore dei furti. L’uomo era già noto per altri episodi di furto. Si tratta di un 30enne del Foggiano. Anche la commessa ha riconosciuto l’uomo. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, il 30enne è stato arrestato nella sua casa di San Severo (in esecuzione di una misura cautelare) ad un ordine dai carabinieri del comando di Porto Recanati, che gli hanno notificato l’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip, sottoponendolo agli arresti domiciliari ed applicandogli, come previsto dal giudice, il braccialetto elettronico di sorveglianza. Il carabinieri stanno indagando per capire se il 30enne abbia messo a segno altri furti.