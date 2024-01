Quattro “nonni vigili” presidieranno gli ingressi e le uscite di alunni e alunne nelle scuole di Urbisaglia. Il progetto di volontariato prenderà il via domani primo febbraio e si concluderà al termine dell’anno scolastico. Quattro persone hanno aderito all’iniziativa promossa dal Comune: Pietro Mari, Luciana Principi, Annamaria Zuccheddu e Francesco Scortichini, che ieri mattina hanno svolto una prova insieme alla sovrintendente di Polizia locale Alessandra Spurio Deales e accompagnati anche dal sindaco Paolo Francesco Giubileo. Il loro compito sarà quello di prestare servizio negli attraversamenti pedonali e fare in modo che i ragazzi e le ragazze possano raggiungere il plesso in maniera sicura.