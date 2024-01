Fuori strada con l’auto, una donna a Torrette. E’ il bilancio di un incidente che si è verificato poco prima delle 11 a Recanati, lungo una strada che costeggia la Regina. Stando una prima ricostruzione, non risultano coinvolti altri veicoli. La donna alla guida dell’auto e si trovava in contrada Vallememoria, quando all’improvviso ha perso il controllo del veicolo ed è finita in un fosso ai lati della carreggiata. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, polizia locale e vigili del fuoco. Viste le condizioni della donna, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. La donna è stata così trasferita a Torrette, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

(in aggiornamento)