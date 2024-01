Sale su una gru e si lancia nel vuoto, tragedia in un cantiere di Macerata questa mattina dove un uomo di 63 anni è stato trovato morto. Era scomparso da ieri sera e a dare l’allarme era stata la moglie. Le ricerche sono partire ieri e questa mattina è stata individuata l’auto del 63enne.

A bordo è stato rinvenuto un biglietto in cui l’uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto che ha poi compiuto. L’auto è stata trovata intorno alle 11,30-12 di questa mattina vicino ad un cantiere dismesso, vicino al parcheggio Garibaldi. I soccorritori (sul posto la polizia, i vigili del fuoco e il 118) hanno trovato il corpo dell’uomo nel cantiere. Da quanto ricostruito (sul posto è intervenuta la Squadra mobile) l’uomo è salito su una gru per poi lanciarsi di sotto. Nessuno avrebbe assistito a quanto accaduto. Sono in corso gli accertamenti della polizia anche per stabilire i motivi del gesto del 63enne.

(Gian. Gin.)