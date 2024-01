Il Rotary Club di Recanati ha conferito la terza edizione del premio “RecanArti” al maestro artigiano Leandro Messi per il suo straordinario contributo alla promozione dell’arte artigiana locale a livello internazionale.

«Questo riconoscimento – si legge in una nota – è stato assegnato in virtù del suo impegno costante nel creare e diffondere il suo celebre presepe meccanico recanatese, un capolavoro che ha affascinato migliaia di visitatori nel corso degli anni».

Il presepe meccanico, ideato e realizzato da Leandro Messi, ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale e oltre. Attraverso la sua abilità artistica e la passione per l’artigianato, Messi ha portato avanti questa tradizione natalizia con dedizione e maestria. Il presepe, animato da scene artistiche e meccaniche, ha incantato grandi e piccini, diventando un simbolo di orgoglio per Recanati.

Leandro Messi ha iniziato questa avventura da zero e nel corso degli anni, il presepe ha conquistato non solo i recanatesi, ma anche persone provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo ed ha vinto tutti i concorsi a cui è stato iscritto e quest’anno è stato esposto anche in Vaticano.

Il suo lavoro è conosciuto in Spagna, Colombia, Brasile, Messico, Stati Uniti, Porto Rico, e da tantissimi appassionati nel mondo.

Tuttavia, Messi ha annunciato che il presepe meccanico recanatese realizzato per il Natale 2023 sarà l’ultimo. Gli impegni di famiglia e lavoro hanno reso difficile continuare a gestire l’allestimento ogni anno durante le festività natalizie.

«Il Rotary Club di Recanati – conclude la nota – ha voluto onorare Leandro Messi per la sua dedizione all’arte artigiana e per aver portato la magia del presepe meccanico oltre i confini locali. Il suo contributo resterà esempio di passione, creatività e orgoglio per la comunità di Recanati e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ammirare il suo lavoro».