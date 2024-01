Inaugurata oggi la Casa delle arti di Porto Recanati, dedicata a Mario Antonio Riccetti. La cerimonia si è svolta questa mattina. Il sindaco Andrea Michelini ha tagliato simbolicamente il nastro per inaugurare la struttura che ospiterà la creatività artistica di tanti giovani.

I lavori svolti hanno riguardato l’ampliamento della struttura, la cura degli ambienti, la insonorizzazione delle pareti interne. Gli spazi sono ora utilizzabili e completi di ogni comfort. «La città si dota così di un luogo che potrà fungere da punto di ritrovo per la nostra gioventù – dice il sindaco – e per ogni cittadino che abbia bisogno di spazi idonei per poter provare o esercitarsi nelle forme di arte che la stessa struttura può ospitare». Il primo cittadino ha ribadito nel suo discorso di inaugurazione come la sua amministrazione abbia fin dal primo giorno di insediamento pensato ad una struttura come quella che oggi è stata inaugurata: locali moderni, confortevoli, accoglienti e adeguatamente isolati a livello acustico. Michelini, poi ha ringraziato la Regione per il contributo alla realizzazione, la senatrice Elena Leonardi, l’Ufficio turismo e cultura, l’Ufficio tecnico e gli operai del Comune.

La Casa delle arti è dedicata a Mario Antonio Riccetti, portorecanatese che ha ricoperto un ruolo di primissimo piano nel panorama artistico della cittadina e scomparso il 18 novembre del 2018. «Questa amministrazione è orgogliosa di dedicarla a Mario – dice il sindaco -, per il suo naturale talento artistico ed il fervido operato nella diffusione della musica, del teatro e dei suoi riconosciuti valori al servizio della comunità tutta. La Casa delle arti è a lui dedicata per il suo essere, da sempre, anima appassionata dei contesti artistici in tutte le sue forme, dai più semplici ai più grandiosi. Un gesto semplice ed allo stesso tempo “speciale” per il valore aggiunto che costantemente Mario ha apportato in termini di arricchimento artistico e culturale alla citta di Porto Recanati. Per decenni interprete di concerti, commedie, riviste e musical targati Porto Recanati. Da sempre protagonista dei lavori teatrali dell’Arca. Ricordiamo Mario, promotore del progetto “Comete” e primo attore e cantante in tutte le Riviste dagli anni 80 in poi; è stato protagonista oltre delle opere messe in scena al Teatro Salesiano dalla Filodrammatica Don Bosco diretta da Romolo Cingolani, in “Un terno al Lottu”, “Pasqualina Sbròja e ‘Mbròja”, “Lu Lia e L’autonomia” di Emilio Gardini, “Zumpì”, “In Paradiso c’è Posto per Tutti”, “Pagine de ‘Ita”, fino ad arrivare a “TBB il Musical” di Andrea Michelini, ultimo lavoro che lo ha visto in scena. Porto Recanati ha avuto,​ da sempre, un rapporto privilegiato con l’arte, dando i natali e l’ospitalità a tantissimi artisti di pregio nazionale ed internazionale, apprezzati per l’avanguardia e le innovazioni delle loro ​ forme espressive, e sicuramente anche Mario va annoverato tra queste eccellenze, avendo lasciato un segno tangibile e concreto nelle nostre vite».