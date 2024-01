Il candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni e i rappresentanti delle liste che lo sostengono (Partito Democratico, Sentire Comune, Comunità Ecologia e Progresso) proseguono nella loro attività di ascolto e dialogo con i cittadini. Domani sarà la volta della contrada Varco e di via Galilei con l’incontro fissato per le 10,30 alla pensilina della biblioteca libera di quartiere.

«Crediamo questo sia il modo migliore per conoscere le problematiche specifiche del territorio comunale e per dare maggiore concretezza al progetto di un nuovo patto tra amministrazione e cittadini – conferma Morgoni – gli incontri continueranno anche nei mesi di febbraio e marzo per toccare tutti i quartieri, le frazioni e le zone significative del nostro Comune».