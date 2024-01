di Andrea Cesca

Clamoroso al Tubaldi. Il fanalino di coda Fermana torna alla vittoria in trasferta dopo un anno, affianca l’Olbia al penultimo posto ed acuisce la crisi della Recanatese, capace di totalizzare soli tre punti nelle ultime dieci partite. La squadra allenata da Giovanni Pagliari dopo una palla gol fallita da Lipari ed una traversa colpita da Sbaffo subisce tre reti in dodici minuti, autori Misuraca, Scorza e Fort.

Come un pugile suonato Sbaffo e compagni provano a riaprire la partita, ma il portiere Furlanetto è decisivo in almeno tre circostanze. In pieno recupero Egharevba costringe al fallo di mano Fort e si guadagna il calcio di rigore, Sbaffo dal dischetto degli undici metri rende meno amara la serata per i suoi. Finisce 3 a 1 per la formazione canarina, spietata e cinica, arrivata a Recanati con l’attacco meno prolifico del girone. Male la difesa giallorossa che incassa altre due reti da calcio d’angolo. La Recanatese avrà un’altra prova d’appello domenica prossima in casa contro il Pontedera in casa, non si potranno commettere altri errori, la situazione comincia a farsi davvero pesante.

Riflettori accesi al “Nicola Tubaldi” per l’anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie C girone B. Sul Colle dell’Infinito si gioca il derby fra la Recanatese e la Fermana che può valere molto in chiave salvezza. I padroni di casa, tre punti nelle ultime nove partite, non vincono da due mesi e mezzo e dopo aver assaporato la quinta posizione di classifica sono stati risucchiati in zona playout. La Fermana ultima in classifica accusa un ritardo di dieci lunghezze dalla sest’ultima posizione che garantirebbe la permanenza tra i professionisti. L’allenatore dei giallorossi, Giovanni Pagliari, in settimana ha individuato la quota salvezza a 42 punti, per evitare patemi d’animo bisognerà aggiustare la difesa, tra le più perforate. L’ultimo arrivato in casa Recanatese, il terzino Alessandro Raimo, parte dalla panchina, così come tutti i nuovi innesti del mercato di riparazione, fatta eccezione per Shiba. Sembrerebbe in dirittura d’arrivo il tesseramento del centrocampista classe 2001 Mattia Fiorini cresciuto nel vivaio della Fiorentina e reduce da esperienze con Fiorenzuola e Foggia. Giampaolo, match winner nella gara di andata, da qualche settimana è passato all’Ancona. La Fermana è alla ricerca del primo gol nel nuovo anno, la vittoria manca dal gennaio scorso, Protti schiera subito Nicola Malaccari, ex Tolentino e Maceratese. Nelle ultimissime ore è stato ufficializzato il tesseramento del difensore Ivan De Santis dal Taranto che sarà a disposizione dal prossimo impegno con il Cesena. La direzione di gara è affidata ad un fischietto marchigiano, Gianluca Renzi della sezione di Pesaro.

Rispetto alla trasferta di Lucca Pagliari lascia in panchina gli esperti Ricci e Ferrante (un ex), la linea dei difensori è formata da Shiba, Peretti e Veltri, il modulo è lo stesso, a centrocampo torna Prisco, Lipari parte titolare. La Recanatese ha un buon inizio, i giallorossi vanno vicinissimi al gol in due circostanze, al 13’ Melchiorri serve un assist con il contagiri per Lipari a centro area, il numero 11 fallisce clamorosamente il bersaglio calciando sul fondo davanti a Furlanetto. La Fermana si fa vedere con un destro dalla distanza di Malaccari, al 20’ Sbaffo confeziona la seconda palla gol: il capitano resiste ad un fallo di Giandonato, gli strappa il pallone dai piedi poi lascia partire il destro dal limite dell’area che colpisce in pieno la traversa. La Recanatese, come già accaduto troppe volte, paga dazio sui calci da fermo, il tallone d’Achille della squadra: al 23’ Giandonato calcia un angolo dalla destra, Meli respinge il colpo di testa di Paponi, Misuraca ribadisce in rete sempre di testa la palla dello 0 a 1 e gela il Tubaldi. La Recanatese accusa il colpo, la Fermana dopo aver interrotto il digiuno di gol del nuovo anno, piazza l’uno-due micidiale: al 25’ Misuraca mette in moto Petrungaro sulla sinistra, l’attaccante entra in area e calcia, Meli ribatte con i piedi, Scorza ribadisce in rete lo 0 a 2. I tifosi della Recanatese faticano a capacitarsi di quanto sta succedendo, Lipari fa appena in tempo a chiamare alla deviazione in angolo Furlanetto con un destro velenoso che la Fermana mette a segno il 3 a 0, ancora da calcio d’angolo: al 35’ Giandonato calcia dalla bandierina di destra, Fort incorna di testa senza lasciare scampo a Meli, 0 a 3, la Recanatese è in ginocchio.

La Fermana, undici gol realizzati in ventidue partite, ne mette a segno tre in trentacinque minuti. Prima del riposo la squadra di Pagliari prova a rientrare in partita, Furlanetto è attento sulla conclusione di Lipari al 40’, durante il recupero l’estremo difensore della Fermana è strepitoso sul doppio tentativo di Veltri e Peretti. Ad inizio ripresa Pagliari getta subito nella mischia Guidobaldi e si mette a quattro in difesa. La Recanatese non si fa vedere in avanti, al 52’ Peretti sbaglia l’uscita, Petrungaro serve su un piatto d’argento la palla del poker a Scorza, Meli miracoleggia. La Fermana controlla, Paponi di testa non angola la mira sul cross di Pistolesi. Entrano anche Ferretti ed Egharevba tra i padroni di casa, subito l’italo-nigeriano costringe in calcio d’angolo Furlanetto. La Recanatese non riesce a cambiare il copione della partita, Melchiorri al 71’ manda sul fondo un cross dalla destra di Shiba, al 75’ Furlanetto chiude la saracinesca sul destro dello stesso Melchiorri. Al terzo minuto di recupero Egharevba costringe al fallo di mano Fort, l’arbitro assegna il calcio di rigore alla Recanatese, sul dischetto va Sbaffo, il capitano spiazza Furlanetto e mette a segno il gol della bandiera.

Il tabellino:

RECANATESE (3-5-2): Meli 6; Shiba 5, Peretti 5, Veltri 5; Lipari 5,5 (24’ st Egharevba 6), Prisco 6 (1’ st Guidobaldi 5,5), Morrone 6 (24’ st Ferretti ng), Carpani 5,5, Longobardi 5,5; Sbaffo 6, Melchiorri 6. A disp.: Mascolo, Elbazar, Quacquarelli, Pelamatti, Ricci, Ferrante, Raimo, Raparo, Ahmetaj. All. Pagliari Giovanni.

FERMANA (4-5-1): Furlanetto 7; Eleuteri 6, Fort 7, Spedalieri 6, Pistolesi 6; Malaccari 6,5 (34’ Marcandella ng), Scorza 7, Giandonato 6,5 (10’ st Gianelli 6), Misuraca 7 (24’ st Fontana n.g.), Petrungaro 6,5 (34’ Santi ng); Paponi 6,5 (24’ st Petrelli ng). A disp.: Borghetto, Mancini, Tilli, Pinzi, Bonfigli, Condello, Niang, Locanto, Fiumanò, Semprini. All. Protti.

TERNA ARBITRALE: Gianluca Renzi di Pesaro (assistenti Tagliaferri di Faenza e Lo Calio di Seregno, quarto ufficiale Tedesco di Battipaglia).

RETI: pt. 23’ Misuraca (F), 25’ Scorza (F), 35’ Fort (F); st. 48’ rig. Sbaffo (R)

NOTE: 1’ di raccoglimento in memoria di Gigi Riva. Ammoniti Giandonato, Prisco, Fort, Sbaffo, Meli, Pistolesi, Morrone. Calci d’angolo 8 a 5 per la Recanatese. Recupero: 7’ (2’+5′).