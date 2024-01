Il film InFiniti, girato a Recanati nel 2023 prodotto da Michele Calì per A.C.Production è stato inserito tra i film italiani in concorso ai David di Donatello.

Un bel traguardo per il film presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia ed uscito nelle sale nel settembre 2023 e che vede protagonista Francesca Loy già protagonista del film “Un amore così grande” insieme a Giuseppe Maggio e i ragazzi de “Il Volo” , film record di ascolti su canale 5 con 5,4 milioni di spettatori in due prime serate. Tra gli altri attori vede Federico Le Pera , Gabriele Rossi , Francesco Moser e Michela Persico diretti dal regista Cristian De Mattheis .

Il film InFiniti, proiettato in anteprima a Palazzo Venieri di Recanati nell’agosto scorso, ha visto la partecipazione di numerose comparse locali ed è stato girato nella sua prima parte tra le suggestive location della città, tra cui le vie del centro storico, la celebre piazza Giacomo Leopardi, il Museo civico Villa Colloredo Mels, il chiostro di Sant’Agostino e la cornice unica dell’ Orto sul Colle dell’Infinito.

Racconta la storia tormentata di Roberta ( Francesca Loy ) e Davide ( Federico Le Pera ) che ha inizio proprio a Recanati e prosegue nella cittadina di Grezzana in provincia di Verona . Una storia fatta di tradimenti e stati d’animo che coinvolgono lo spettatore con un finale a sorpresa che nessuno si aspetterebbe.

Il film InFiniti è stato il primo dei tre film girati lo scorso anno nella città dell’Infinito, a seguire ci sono stati Leopardi & Co diretto da Federica Biondi, che ha visto la partecipazione del Premio Oscar Whoopi Goldberg e la mini serie Giacomo Leopardi, vita e amori del Poeta diretta da Sergio Rubini.

Attualmente InFiniti è in valutazione da parte di Mediaset per un’eventuale acquisizione per Canale 5.