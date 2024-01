Dopo la breve pausa natalizia e di fine anno, sono riprese le attività del corso gratuito di scacchi che si svolge al circolo Acli Santa Maria delle Vergini in via Galasso da Carpi 2 a Macerata.

Si tratta di una iniziativa organizzata da Acli Marche, Acli provinciale di Macerata e dall’associazione La Torre Smeducci. L’appuntamento è fissato ogni giovedì a partire dalle 21 ed è aperto a persone di ogni età. Può partecipare chi sa già giocare a scacchi, per tenersi allenato e apprendere nuove tecniche di gioco, sia chi invece parte da zero e non conosce la disciplina.