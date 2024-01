Nuovo acquisto per la Recanatese. È arrivato in prestito dalla Carrarese Alessandro Raimo, esterno destro del 1999. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina ha totalizzato 118 presenze in serie C con le maglie di Carrarese, Siena, Grosseto e Pontedera. La squadra è alle prese con una crisi di risultati, tre punti nelle ultime nove partite, e domani alle 20,45 sarà impegnata al Tubaldi contro la Fermana nell’anticipo della 23esima giornata, in un match delicatissimo quanto importante per il prosieguo della stagione.