Interventi assistiti con gli animali con attività di pet-therapy, avvicinamento al cane e di laboratori di arte espressiva. Il progetto Kokoro sarà presentato domenica 28 gennaio dalle 16,30 alle 19 a Pollenza nella biblioteca civica. L’iniziativa fa parte del progetto “Spazio civico” promosso dal ministro per lo sport Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.

«Una vera e propria “chiamata alla partecipazione sociale” – si legge in una nota del Comune di Pollenza- , rivolta ai giovani dai 14 ai 34 anni. È ciò che arriva anche nel nostro territorio, grazie all’avvio del progetto “Spazio civico di comunità” che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno Spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle loro domande, sostenerli nel loro percorso di realizzazione, rafforzando i valori educativi dello sport, la lealtà ed il rispetto reciproco. Alcune associazioni, unendosi, si sono aggiudicate il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA e promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per l’avvio di uno Spazio Civico di Comunità, che avrà la sede centrale in Contrada Moglie 26 dove saranno offerte gratuitamente attività sportive ed extra sportive e sociali ai giovani, promuovendo il protagonismo giovanile e grazie a processi di empowerment individuale e collettivo all’interno di una più ampia prospettiva di inclusione sociale».

Lo Spazio Civico ha avviato l’attività il 10 ottobre, durerà due anni e sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi. La società capofila del progetto è Asd La Brigata degli Unicorni. A lavorare in sinergia come partner del progetto saranno le associazioni: A.S. Dilettantistica Judo Club Urbisaglia – Magical Pet – Azienda Agricola Sociale La Casa Di Stefano – Comune Di Pollenza.

«A queste associazioni – prosegue la nota del Comune – si affiancherà l’impegno di molti volontari e professionisti per dar vita ad un programma di attività che oltre allo svago e al divertimento punta diritto all’ambizioso obiettivo di crescita sociale di tutta la comunità, trainata dalla forza propulsiva dei giovani. Le attività sportive del progetto generale saranno: Sport Equestri, Judo, difesa personale Le attività extra-sportive del progetto generale saranno: Mental Coaching, Laboratorio Di Arte Espressiva, Pet-Therapy Mediata Dal Cane (Attività Assistita Con Gli Animali), Laboratori Di Apicoltura. Tutte le attività saranno seguite con attenzione al fine di perseguire anche l’obiettivo di integrazione attraverso specifiche attività, saranno coinvolti anche operatori di sostegno alla disabilità, in modo da accompagnare i giovani a divenire essi stessi protagonisti della gestione dello Spazio Civico». Per informazioni: Asd La Brigata degli Unicorni – 338 4666953