Silvia Pierosara, docente dell’Università di Macerata, sarà la protagonista del prossimo incontro della Scuola Popolare di Filosofia, sul tema “Filosofia e Letteratura”.

«Partiremo – si legge in una nota – dal racconto che lo scrittore e saggista tedesco Winfried G. Sebald fa del suo viaggio, per lo più a piedi, nella parte orientale dell’Inghilterra (Suffolk) accompagnato dai fantasmi di quelli che hanno attraversato gli stessi luoghi; quello di Chateaubriand e Joseph Conrad primi fra tutti. Ricordi raccolti nel resoconto che è diventato “Gli anelli di Saturno”: un viaggio e una fuga insieme, un pellegrinaggio e un labirinto di paesaggi, persone e malinconie che lasciano tracce indelebili. Pubblicato per la prima volta nel 1998, il saggio ci permetterà di riflettere sui vari aspetti filosofici che la professoressa Pierosara ci mostrerà».

La serata si terrà agli Antichi Forni, giovedì 25 gennaio alle 21.