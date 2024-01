Si è svolto domenica scorsa un torneo di beneficenza di futsal e padel a favore della sezione Aism, associazione italiana sclerosi multipla, di Macerata.

Il torneo è stato organizzato dall’associazione sportiva i Ludi di Apollo di Piediripa di Macerata, coordinato da Andrea Pirozzi. Per tutta la giornata di domenica si sono succeduti gli appassionati dello sport e che hanno dedicato alcune ore all’insegna della beneficenza. La giornata di solidarietà ha permesso di raccogliere 870 euro, fondi importanti che permetteranno di sostenere la sezione in alcune delle attività offerte gratuitamente alle persone con Sm, come orientamento psicologico, Allena la mente, Attività Fisica Adattata e Sportello.