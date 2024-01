Tumore al collo dell’utero, prevenzione e consulenze a Macerata. L’iniziativa è stata promossa grazie alla collaborazione tra il poliambulatorio Croce Verde Salute, Ircr Macerata, Comune e Apm nell’ambito del progetto Pu.A.S.S.E’. Due gli appuntamenti programmati: martedì 23 gennaio dalle 9 alle 12 in via Pace 5/A con l’ostetrica Antonella Alfonsi e sabato 27 gennaio nel Poliambulatorio Croce Verde Salute in via Gigli con l’ostrica Alfonsi e la ginecologa Patrizia Offidani.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: Croce Verde al numero 0733 – 260260, Pu.A.S.S.E’ al numero 342 1945653