Il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui, ha ricevuto ad Ancona la professoressa Daniela Merelli e l’ingegner Attilio Mogianesi, presidente e vice della Macerata Nordic Walking Asd.

Nel corso dell’incontro, Pasqui ha voluto omaggiare ufficialmente l’attività svolta dalla Macerata Nordic Walking con una lettera di encomio, ribadendo l’enorme valenza non solo sportiva ma anche sociale che l’associazione ricopre per l’intero territorio della provincia di Macerata.

«Ringrazio la professoressa Merelli, l’ingegner Mogianesi e tutti i loro collaboratori per quanto stanno facendo, perchè l’esperienza della Macerata Nordic Walking Asd, con i suoi circa 400 associati, è un vero esempio di sano sport che si abbina alla riabilitazione oncologica e al benessere della mente. Sono, quindi, orgoglioso di aver potuto conoscere da vicino questa realtà e chi, con spirito di sacrificio e abnegazione, si impegna quotidianamente per farla crescere».