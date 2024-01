Un incontro-dibattito sulle pratiche didattiche del metodo Montessori è stato organizzato a Macerata dall’Istituto comprensivo “E. Fermi” di Macerata, con la collaborazione dell’Università di Macerata. Si svolgerà martedì 23 gennaio dalle 17:30 alle 19:30 nell’Aula Multimediale della sede centrale in via Pace n.2. «L’incontro – si legge in una nota – è finalizzato ad illustrare ciò che nell’Istituto “Fermi” da anni è diventato realtà: un percorso formativo verticale che inizia dalla Casa dei Bambini, prosegue nella scuola primaria per approdare infine alla sperimentazione nazionale in atto nella scuola secondaria di primo grado».

Interverrà la professoressa Rosita Deluigi, docente di Pedagogia generale e sociale dell’Università si Macerata. L’incontro è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire le possibilità offerte nei tre ordini di scuola da una metodologia didattica ancora attuale.