Nuovo percorso a indirizzo musicale nella Scuola secondaria di primo grado “Patrizi”, a partire dall’anno scolastico 2023-2024.

«Questa importante iniziativa – si legge in una nota dell’istituto comprensivo Gigli- rappresenta un passo avanti per l’istruzione musicale nel nostro territorio, grazie alla ricca tradizione che da sempre caratterizza la città di Recanati legata alla figura del celebre tenore Beniamino Gigli e alle numerose aziende del distretto. L’autorizzazione all’attivazione di questi percorsi è stata concessa dall’Ufficio scolastico regionale, che ha selezionato insieme all’Istituto comprensivo “B. Gigli” altre 10 scuole nelle Marche, due per ogni provincia. La Scuola secondaria di primo grado “Patrizi” da anni porta avanti con successo progetti musicali mirati, convinta che la pratica stimoli in modo significativo l’apprendimento e lo sviluppo cognitivo degli studenti, sia a livello personale che scolastico. La musica richiede infatti concentrazione e memorizzazione, allenando funzioni cerebrali importanti. Inoltre, saper suonare uno strumento o cantare in coro sviluppa disciplina e coordinazione. Questo aiuta i ragazzi e le ragazze a crescere non solo culturalmente ma anche cognitivamente. Inoltre, avvicinarsi alla musica fin dalla scuola media insegna competenze relazionali e favorisce la socializzazione. Suonare insieme promuove capacità di ascolto, rispetto dei ruoli e lavoro di squadra. Infine, la musica ha effetti positivi sul benessere psicofisico riducendo ansia e migliorando l’umore». La partecipazione al percorso a indirizzo musicale sarà su base volontaria. L’insegnamento dello strumento musicale sarà parte integrante dell’orario scolastico. «Il dirigente scolastico e tutto il corpo docente – prosegue la nota – non vedono l’ora di accogliere gli studenti e le studentesse in questo nuovo stimolante percorso formativo». Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la scuola secondaria di primo grado “Patrizi” al numero di telefono 071 757 1477 o visitare il sito web www.icgigli.it.