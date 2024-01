Allerta meteo confermata anche per domani a causa delle forti raffiche di vento che stanno spazzando la regione. La Protezione civile delle Marche ha infatti emesso un nuovo bollettino meteo, valido per tutta la giornata di domani: saranno interessate con allerta gialla le zone 1, 3 e 5 (sostanzialmente tutto l’entroterra) con «venti sud occidentali moderati o tesi con raffiche che potranno raggiungere il grado di tempesta nelle zone alto collinari e montane e di burrasca o burrasca forte nelle zone collinari, in particolare ad inizio e fine giornata», si legge nel bollettino.

Nella fascia costiera, invece, «le raffiche potranno raggiungere il grado di vento fresco o forte, in particolare nelle zone 2 e 4 (ovvero quelle del Pesarese e dell’Anconetano, ndr). Per quanto riguarda le precipitazioni, i fenomeni saranno deboli ed intermittenti, più insistenti nelle zone alto collinari e montane ma senza accumuli significativi. La presenza di flussi occidentali alzerà il limite dello zero termico per cui si escludono precipitazioni nevose anche in alta montagna».