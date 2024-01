Vento forte, scatta l’allerta meteo. La Protezione civile delle Marche ha emanato un bollettino di condizioni meteo avverse, di colore giallo, valido per tutta la giornata di domani. Sono interessate le zone interne della regione, escluse quelle costiere.

«Si segnala – scrive la Protezione civile – un rinforzo della ventilazione da sud-ovest nella seconda parte della giornata, con raffiche che nelle zone di allerta potranno raggiungere in serata l’intensità di burrasca forte (76-87 km/h) o localmente di tempesta (88-102km/h)». Le previsioni meteo indicano per domani un cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della giornata, con copertura in ulteriore aumento dalle ore centrali. Precipitazioni sparse nelle zone interne, specie a ridosso dei rilievi dove potranno risultare maggiormente persistenti. Locali e brevi fenomeni saranno possibili anche nel resto del territorio. Temperature in aumento nei valori massimi.