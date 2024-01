Più di trent’anni di storia e la passione di una comunità che, anche quest’anno, ha rinnovato con orgoglio la tradizione del Presepe vivente di Potenza Picena allestito in tre occasioni (26 dicembre, 6 e 14 gennaio), nella suggestiva cornice della Selva dei Frati Minori.

“La Natività da Betlemme a Greccio… …fino ai giorni nostri”: questo il titolo della 31° edizione dell’iniziativa diretta dall’Associazione “Amici del Presepe Vivente di Potenza Picena” promossa dal convento Sant’Antonio dei Frati Minori, dalla parrocchia dei Santissime Stefano e Giacomo e dal Comune di Potenza Picena, con i patrocini della Regione Marche e della Provincia di Macerata. «Abbiamo accolto oltre 3.000 visitatori tra cui tantissimi bambini. – spiega il parroco, padre Luca Gabrielli – C’è stata tanta emozione tra i partecipanti, in particolare davanti alle scene che raccontavano la vita di San Francesco, il presepe di Greccio, la natività».

Un itinerario in 10 scene raccontate con oltre 200 figuranti e con 40 altre maestranze tra cui allestitori e costumisti: tanti cittadini che, per settimane, si sono adoperati volontariamente curando la rappresentazione fino all’ultimo dettaglio. E all’uscita anche una pesca di beneficenza, possibile grazie al contributo di numerose aziende del territorio.

«Uno degli aspetti più affascinanti di questo presepe vivente è la sua autenticità. – dichiara la sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini – Non è solo un’occasione per celebrare fede e spiritualità, ma anche per promuovere il senso di comunità e solidarietà. Ad ogni partecipante, di tutte le età, che contribuisce, con impegno e dedizione, a rendere il presepe vivente di Potenza Picena un’ esperienza indimenticabile, va il più sincero ringraziamento».