Riprende a Recanati il ciclo di incontri finalizzati all’accoglienza e alla cura di bambini e bambine provenienti da famiglie in difficoltà o di minori stranieri non accompagnati, fino all’affido e alle adozioni vere e proprie. «Ci sono molti modi per rendersi utili alla comunità e per prevenire situazioni di disagio o sostenere quelle in cui il disagio si è già manifestato – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – per questo abbiamo aderito alla proposta che ci è pervenuta dall’associazione “La goccia”, sostenendo l’offerta di un percorso di formazione dedicato a tutti i nostri concittadini e concittadine che abbiano desiderio di rendersi utili, qualche ora alla settimana oppure molto di più, nell’aiuto a bambini e bambine le cui famiglie si trovino in situazione di difficoltà all’accudimento, a volte per motivi di salute, a volte per temporanee assenze, a volte per ingiunzione del tribunale dei minori».

Il corso di formazione ha l’intento di permettere ai cittadini e alle cittadine di Recanati che si sentano disponibili all’accoglienza, di sondare la loro volontà e di ricevere le indicazioni necessarie, fino alla possibilità di arrivare a decisioni più significative, come quella di diventare una famiglia affidataria o adottiva.

«Avere adulti che desiderino formarsi alla opportunità di offrire sostegno e accoglienza, esercitando una genitorialità che può vicariare momentaneamente quella per vari motivi momentaneamente compromessa dei genitori cosiddetti biologici, è un progetto che ci sentiamo di far nostro con grande interesse – ha aggiunto l’assessora alle politiche sociali Paola Nicolini – Perché per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, servono adulti in grado di accogliere e di ascoltare, di fornire accoglienza, affetto e rispetto anche in famiglie che non siano quelle di provenienza. Sono forme di vicinanza solidale che si basano sull’idea di famiglie di prossimità, che possono esercitare azioni di cura anche verso figli e figlie che non sono i propri».

Il ciclo di incontri si svolgerà presso la Mediateca in corso Persiani sabato 3 e 17 febbraio e 2 marzo dalle 9,30 alle 12. La partecipazione agli incontri è libera e non comporta in prima istanza la disponibilità a candidarsi. Per partecipare è necessario iscriversi entro il 31 gennaio inviando una mail a [email protected] oppure un whatsapp al 334.9532851. La partecipazione al percorso è gratuita.