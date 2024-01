Continua la favola del Chiesanuova, la squadra allenata da Roberto Mobili batte in trasferta la Sangiustese VP e rimane in testa alla classifica del campionato di Eccellenza, almeno fino a mercoledì prossimo quando al “Montefeltro” di Urbino la Civitanovese giocherà la partita rinviata causa nebbia domenica scorsa. E’ stata una gara dalle mille emozioni, ospiti in vantaggio con Sbarbati, poi la doppietta di Handzic ribalta il risultato. Nella ripresa prima Mongiello mette a segno la rete del pareggio e Morettini quella del definitivo sorpasso. Fanno festa i tifosi biancorossi che al comunale di Villa San Filippo sono praticamente di casa a causa della perdurante indisponibilità del “Sandro Ultimi”.

Il Chiesanuova parte bene e al 4’ va alla conclusione con Mongiello, Monti è attento. La rete dell’1 a 0 si materializza al 16’ autore Sbarbati con un tiro dalla sinistra. La gioia per il gol dura un paio di minuti, Handzic al 18’ risolve una mischia in area e batte Fatone. La ripresa si apre con un tentativo di Sbarbati, al 52’ la Sangiustese VP opera il sorpasso, Handiz ben appostato in area trova la rete del raddoppio. I padroni di casa insistono, ma al 60’ Mongiello insacca il pari. Il gol del definitivo controsorpasso al 71’ Morettini sotto misura supera Monti tra le proteste locali per la possibile posizione di fuorigioco. La Sangiustese prova a raddrizzare il risultato con Palmieri e Vieira, Fatone fa buona guardia.

Il tabellino:

SANGIUSTESE VP (4-3-3): Monti; Pigini (22’ st Marini), Sabatini, Vieira, Tombolini; Trillini (22’ st Lattanzi), Omiccioli (32’ st Del Brutto), Sfasciabasti; Monachesi (47’ st Proesmans), Handzic, Tulli (22’ st Palmieri). A disposizione: Cingolani, Calcabrini, Del Gobbo, Morresi. All. Luigi Giandomenico.

CHIESANUOVA (4-2-3-1): Fatone; Corvaro, Dutto, Canavessio, Iommi; Tanoni (41’ st Bonifazi), Badiali (18’ st Morettini); Pasqui Andrea (37’ st Carnevali Filippo), Crescenzi, Mongiello (43’ st Trabelsi); Sbarbati. A disp.: Carnevali Gioele, Defendi, Pasqui Lorenzo, Bruffa. All. Roberto Mobili.

TERNA ARBITRALE: Alessandro Animento di Macerata (assistenti Silvestri di Ascoli Piceno e Tidei di Fermo).

RETI: pt. 16’ Sbarbati, 18’ Handzic; st. 7’ Handzic, 15’ Mongiello, 26’ Morettini.

NOTE: calci d’angolo 6 a 2 per il Chiesanuova. Espulso l’allenatore della Sangiustese VP Giandomenico. Ammoniti Mobili, Omiccioli, Marini, Tombolini, Trillini e Dutto. Recupero: 7’ (2’+5’).