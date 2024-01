Da Montelupone a Singapore, con l’obiettivo di portare ad Ancona la conferenza internazionale dell’Academy of global business research and practice, rinomata istituzione che riunisce docenti universitari, ricercatori e manager appartenenti a oltre 30 differenti nazioni con lo scopo di promuovere la ricerca accademica e lo sviluppo della cooperazione fra le università di tutto il mondo. Silvio Cardinali, docente di marketing e sales management all’Università Politecnica delle Marche, si è dato questa priorità dopo la conferma come vicepresidente della prestigiosa associazione.

Originario del Maceratese e in cattedra nell’ateneo anconetano da 15 anni, Cardinali era già stato incaricato alla vicepresidenza nel 2022. Nei giorni scorsi, nel corso della 18° conferenza internazionale dell’Agbrp che si è tenuta a Singapore, il comitato esecutivo gli ha rinnovato la fiducia. «Accolgo con piacere la conferma da parte dei colleghi che rappresentano prestigiose Università internazionali – ha detto Cardinali – il percorso fatto fino ad ora ha permesso di contribuire alla ricerca internazionale e all’integrazione di sistemi universitari diversi, ma che possono lavorare efficacemente per migliorare la ricerca e la didattica universitaria. Le prossime sfide saranno quelle di riportare il convegno annuale in Europa e magari in Italia dove manca da oltre 10 anni, quando l’Università Politecnica della Marche è stata la sede che ha ospitato il convegno».

Nel corso dell’evento, ospitato alla Psb Academy e realizzato in collaborazione con New Castel University (Australia) e la Montclaire State University (Usa), sono stati trattati temi di attualità come l’innovazione sostenibile fra istanze dei paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. Sono intervenuti rappresentati delle istituzioni come Cheong Koon Hean, non-resident ambassador in Finlandia, e Lee Kuan Yew, responsabile del Centre for innovative cites a Singapore, e di alcuni player di rilevanza globale come Osamu Ono, vicepresidente Asia Pacific and India della Mitsubishi heavy industries, e Shane Wong, direttore dell’innovazione di Thyssenkrupp Asia Pacific and Africa. Le conferenze internazionali, i simposi di ricerca e altri eventi saranno co-progettati e organizzati in collaborazione con istituzioni accademiche e altre organizzazioni, e gli eventi saranno organizzati utilizzando i formati tradizionali, ibridi e online.

L’Academy, una rete globale di accademici di varie discipline, dirigenti di imprese, responsabili politici, consulenti e Ong interessati a questioni di istruzione, imprenditorialità e sostenibilità, è nata dall’esperienza della Society for global business and economic development (Sgbed) avviata negli anni Novanta da Chinappa Jayachandran dal Center for international business (Cib) della Montclair State University, vicino New York, in collaborazione con università di Pechino, Australia, Spagna ed altre nazioni. Nel corso degli anni sono state organizzate 18 grandi conferenze internazionali e sette simposi di ricerca, coinvolgendo oltre 2.500 accademici di tutto il mondo.