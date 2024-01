Mensa aziendale con pasti equilibrati e senza spreco di cibo e consumo di plastica, psicologo per i dipendenti, pari opportunità di crescita e carriera senza distinzioni di genere e “un’officina di talenti”. Questi i pilastri su cui si fonda il bilancio di sostenibilità dell’azienda Santoni di Corridonia.

La maison che realizza calzature e accessori di lusso ha presentato il rendiconto dedicato alla sostenibilità dell’impresa relativo all’anno fiscale 2022. Un documento che è la manifestazione di un impegno annuale e concreto dell’azienda nel percorso di responsabilità sociale che Santoni ha avviato da tempo. Il bilancio è stato realizzato in collaborazione con il dipartimento di Management dell’università Politecnica delle Marche nell’ottica di consolidare le relazioni e la collaborazione con le realtà locali e le istituzioni formative del territorio.

«Tra i pilastri dell’implementazione sostenibile della maison- fa sapere l’azienda – la celebrazione del capitale umano attraverso la creazione di un ambiente di lavoro in cui le differenze di genere non influenzano l’accesso alle opportunità lavorative, promuovendo l’equilibrio tra i sessi nell’organico aziendale e strumenti tangibili di miglioramento delle condizioni socio-economiche dei lavoratori, nonché per la realizzazione di un buon bilanciamento tra vita privata e professionale. Per concretizzare questo è stato creato un programma di welfare con l’attivazione della mensa aziendale con pasti sani ed equilibrati a prezzi convenienti, con una significativa riduzione degli sprechi alimentari e dei materiali plastici ed un programma mensile di incontri con una psicologa, con l’obiettivo di agevolare il ritorno in azienda dei dipendenti dopo periodi di assenza prolungata come la maternità o la malattia ed affiancarli per assicurare loro il massimo benessere e supporto anche sul versante emotivo».

Nel documento si parla anche dell’importanza e della capacità di attrarre giovani talenti. Nell’ottica di essere una realtà attrattiva per le generazioni future Santoni ha avviato a marzo dello scorso anno l’ “Accademia dell’eccellenza”, un programma educational della durata di un mese in cui, attraverso lezioni teoriche e laboratori gli apprendisti hanno modo di approfondire ed imparare arti immortali come la velatura, la costruzione e l’assemblaggio, l’impuntura e la rifinitura del dettaglio direttamente dai maestri del bello operativi in Santoni.

In ottica di sostenibilità, anche nel corso del 2022, in linea con il biennio precedente, il 95% degli acquisti di materie prime è stata effettuato presso fornitori italiani, il 42% dei quali basato nella regione Marche: una scelta che conferma il forte radicamento dell’azienda nel territorio di origine. «La responsabilità sociale d’impresa, oltre ad essere un valore identitario di Santoni, è diventata da tempo un impegno fatto di azioni concrete che mirano ad integrare i principi della sostenibilità nei propri modelli di gestione trasformandoli in veri e propri asset strategici – ha dichiarato Giuseppe Santoni presidente esecutivo della maison – la filosofia che abbiamo fatto nostra nasce proprio dalla profonda volontà di coniugare l’arte che i nostri artigiani sono capaci di creare, con il progresso tecnologico industriale, esaltando attraverso questa sinergia di intenti e di risorse il pregio della manifattura che contraddistingue le nostre calzature ed i nostri accessori a livello internazionale».