Risultato ad occhiali al “Dell’Immacolata” di Montefano tra i viola ed il Montegranaro ma le emozioni non mancano. Per due volte i padroni di casa si salvano con l’ausilio del palo. Meglio la squadra ospite nel primo tempo, i locali si scuotono nella ripresa ma il punteggio non si schioda dallo 0 a 0. Le due squadre restano appaiate a 25 punti in piena zona playoff.

Tissone Fernando, Jallow e Perpepaj insidiano la porta difesa da David, ma il primo vero pericolo per l’estremo difensore locale arriva al 22’ quando Orlietti nel tentativo di rinviare un cross rischia la beffa, il palo salva la porta. Il Montefano si va vedere con una bella sgroppata di Calamita, sul cross il colpo di testa di Guzzini è debole. Tissone Fernando ci prova nuovamente dopo la mezzora, al 41’ è Jallow a colpire il palo con una conclusione potente.

Il Montefano parte forte nella ripresa, Stampella trova il gol dopo un minuto ma l’arbitro annulla. Il Montegranaro si rende pericoloso al 55’ un cross di Perpepaj deviato da un difensore attraversa la linea di porta senza che nessuno riesca ad intervenire. Il Montefano si affida ancora ad un cross di Calamita, sponda di Guzzini per Stampella che non trova la porta. Taborda para senza petemi su Stampella al 64’, l’ultima occasione all’82’ con Jallow che va via di forza a Morazzini e calcia sul primo palo, David si rifugia in angolo.

Il tabellino:

MONTEFANO: David, Calamita (16’ st Morazzini), De Luca Giovanni, Alla, Monaco, Orlietti, Guzzini (43’ st Toro), Di Matteo, Papa (25’ st Dell’Aquila), Palmucci (30’ st De Luca Emanuele), Stampella (35’ st Latini). A disp. Bentivogli, Marasca, Cingolani, Camilloni. All. Mariani.

MONTEGRANARO: Taborda, Foresi (4’ st Capodaglio), Ruggeri, Capponi (25’ st Rozzi), Pagliarini, Zaffagnini, Perpepaj (35’ st Tissone C.), Morales, Jallow (43’ st Cicconetti), Tissone F., Lattanzi (25’ st Merzoug). A disp.: Mallozzi, Capodaglio, Ennasry, Malavolta, Tonuzi. All. Marinelli.

TERNA ARBITRALE: Matteo Pigliacampo di Pesaro (assistenti Bellagamba di Macerata e Baldoni di Ancona)

(foto Pier Marino Simonetti)