Un mese di raduni in Italia e all’estero, quello di gennaio, per preparare la stagione ormai alle porte, il 2024 degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi, e per chi farà attività indoor anche dei Mondiali al coperto di Glasgow. Moltissimi azzurri sono già al lavoro nei raduni federali: è il caso del campione olimpico, mondiale ed europeo Gianmarco Tamberi che resterà per oltre tre settimane a Potchefstroom, in Sudafrica (fino al 27 gennaio), meta che già negli anni passati è stata sede dei suoi training camp di gennaio.

«Vincere il secondo oro olimpico significherebbe diventare il saltatore più vincente nella storia di questo sport, una sfida immensa che sembra quasi surreale… ma con voi al mio fianco sono riuscito a realizzare tante cose che sembravano impossibili! Sempre che voi siate d’accordo, voglio mettermi in gioco anche questa volta. Il vostro supporto, le vostre parole, i vostri abbracci, i vostri sguardi… ogni singola cosa che avete fatto per me in questi anni mi ha dato la forza di crederci e di non mollare mai. Siete i primi a doverlo volere con me, con tutto il cuore, per provare a portare il tricolore italiano più in alto di qualsiasi altra bandiera ho bisogno ancora una volta di tutto il vostro sostegno. Sogniamo insieme?!?». Parole che il campione anconetano di salto in alto aveva scritto sui social ai fan alla ripresa degli allenamenti al PalaIndoor di Anconalo scorso mese di ottobre.

Sempre in Sudafrica, prosegue il lavoro dei pesisti Leonardo Fabbri, argento mondiale, e Zane Weir, oro europeo indoor, in azione a Stellenbosch, città che ospita anche l’oro olimpico della 4×100 Fausto Desalu e la primatista italiana dei 400hs Ayomide Folorunso. Spagna, Siviglia, per la marciatrice campionessa olimpica Antonella Palmisano insieme a Francesco Fortunato e Andrea Agrusti, sull’isola di Tenerife un gruppo di sprinter (tra cui il campione olimpico della 4×100 Filippo Tortu e la primatista dei 100 Zaynab Dosso), di ostacoli e di saltatori, tra cui il bronzo mondiale di Eugene Elena Vallortigara (alto). A Iten (Kenya) dal 5 gennaio l’oro europeo dei 10.000 Yeman Crippa, a Monte Gordo (Portogallo) i gemelli Osama e Ala Zoghlami dall’8 gennaio. In tanti ai Centri di preparazione olimpica di Formia e Tirrenia (qui anche 18 lanciatori), dov’è in corso anche il tradizionale raduno giovanile di inizio anno. Tra le altre sedi Palermo (triplo) e Padova (asta).