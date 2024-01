di Mauro Giustozzi (foto Maurizio Spalvieri)

Rabbia Lube per l’eliminazione dalla Coppa Italia che si riversa su Padova battuta in tre set, vittoria che conferma il quarto posto in SuperLega dei cucinieri nell’anticipo del campionato. Sfida più combattuta di quanto non dica il risultato, soprattutto nel terzo set quando gli ospiti sono stati capaci di annullare pesanti svantaggi arrivando al 22-22 prima che Civitanova chiudesse i conti.

Successo nel segno di un Nikolov mvp della gara e top scorer con 17 punti ma anche con uno Zaytsev decisivo nel secondo set e nel terzo che chiude col 53% in attacco e il 50% in ricezione togliendosi lo sfizio di risultare il miglior muro marchigiano con 3 degli 8 blocchi vincenti. L’attacco marchigiano alla fine ha fatto la differenza. Padova ha lottato con coraggio sino alla fine, commettendo però anche errori nei momenti decisivi, mettendo in evidenza soprattutto i centrali Crosato e Plak. Del tutto insufficiente la prova della coppia arbitrale che con errori grossolani alla fine ha scontentato tutti.

Lube che affronta la seconda giornata del girone di ritorno di SuperLega reduce dalla delusione della eliminazione per il terzo anno consecutivo dalla final four di Coppa Italia e si rituffa in campionato per ripartire e difendere il quarto posto in classifica dagli assalti di Milano e Monza che tallonano i cucinieri. Sulla carta lo fa contro un avversario alla portata visti anche i numeri delle statistiche dei confronti del passato, quel Padova composto da tanti giovani dove ritrova due ex come Falaschi e Garcia. “Gabi nel cuore’ lo striscione di benvenuti della curva Predators all’ex opposto mentre accanto c’è un secondo striscione di incitamento ‘Solo uniti si vince’ indirizzato alla squadra biancorossa assieme al coro ‘Noi vogliamo gente che lotta’.

Per l’occasione Chicco Blengini si affida al sestetto tipo con Zaytsev-Nikolov schiacciatori, Anzani-Chinenyeze centrali, la diagonale De Cecco-Lagumdzija e Balaso libero. Padova risponde con Gardini-Desmet schiacciatori, Crosato-Plak centrali, Falaschi-Garcia la diagonale e Zenger libero. Due ace di Gardini mandano in tilt la ricezione di Civitanova ed è il primo break (2-4). La replica dei marchigiani arriva soprattutto coi centrali, qualche errore veneto ed un Nikolov in spolvero che mette insieme un bottino di 7-2 che capovolge punteggio e inerzia della sfida costringendo Cuttini a chiamare il primo time out. Lube che mantiene il più tre a metà parziale con Padova che prova a forzare il servizio per restare in scia agli avversari, commettendo però anche errori (8) che facilitano il gioco di Civitanova (20-14). Finale di parziale senza problemi per una Lube che deve solo controllare il gioco dall’alto del vantaggio accumulato chiudendo il set sull’errore al servizio di Garcia.

Nel secondo Lube che non concede nulla in avvio a Padova che incassa il 6-3. Con gli arbitri che mostrano più di un’incertezza nella gestione dei punti e della partita. Ospiti che tornano in scia ai civitanovesi grazie al muro, con la sfida che torna ad essere sul filo del punto a punto (9-8). Molti errori dai nove metri dei due sestetti fanno si che il punteggio non si schiodi, col muro di Crosato che vale la parità. Set molto equilibrato e combattuto: allora ci pensa con due colpi di esperienza e un sontuoso muro Ivan Zaytsev ad allungare il punteggio a favore della propria squadra (17-14). Lube che conclude in fotocopia del primo anche questo secondo set, con Padova che si scioglie e non trova più la forza di reagire e riaprire un parziale saldamente nelle mani dei ragazzi di Blengini.

Si gioca tutto Padova nel terzo per restare dentro la partita. E l’inizio è nel segno dell’equilibrio. A romperlo ci pensa Nikolov con attacco e ace che valgono l’8-5. L’attacco Lube viaggia su alti livelli con i veneti che subiscono la potenza degli avversari e vedono scivolare via set e partita sull’11-6 con Cuttini che prova a rivitalizzare i suoi chiamando il time out. E attingendo alla sua panchina: il servizio di Desmet riavvicina i veneti che restano combattivi sino in fondo: Lube che si fa rimontare un buon vantaggio fino all’errore da seconda linea di Lagumdzija e l’ace di Falaschi che porta la sfida sul 22-22 ma sono Lagumdzija e Nikolov a respingere gli ultimi assalti avversari consegnando il successo da tre punti che fa tornare il sorriso dopo il ko di Monza.

CIVITANOVA – PADOVA 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 4, De Cecco 1, Zaytsev 15, Chinenyeze 6, Lagumdzija 9, Nikolov 17; Balaso (L), Bottolo, Diamantini. NE.: Yant, Bisotto (L), Larizza, Thelle. All. Blengini.

PALLAVOLO PADOVA: Crosato 9, Falaschi 1, Gardini 6, Plak 9, Garcia 6, Desmet 7; Zenger (L), Zoppellari, Cardenas, Porro 4, Truocchio (L), Stefani. NE.: Taniguchi, Fusaro. All. Cuttini.

ARBITRI: Carcione e Brunelli.

NOTE: spettatori 1746, incasso di 21610 euro. Durata set: 26’, 27’, 30’ totale 83’. Civitanova: battute sbagliate 12, vincenti 4, muri 8, errori 17. Padova: bs. 13, v. 3, m. 5, e. 23.