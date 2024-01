Busta con preziosi e oggetti in oro rubata ad una gioielleria di Porto Potenza. E’ successo all’inizio di questa settimana ad un punto vendita della città attraverso un raggiro con una modalità simile a quella attuata anche a Porto Recanati.

Il ladro infatti si è finto un cliente e dalla commessa si è fatto mostrare diversi prodotti, in oro, ma anche bigiotteria. Una volta selezionato ciò che interessava ha chiesto che tutti i gioielli venissero messi in due buste e che in settimana sarebbe passato a ritirare quelli in oro saldando intanto il conto della bigiotteria. In realtà prima di andarsene ha scambiato le buste, ed è uscito con la busta contenente i braccialetti e le collane in oro per un valore di diverse migliaia di euro. Le telecamere hanno ripreso tutto e le immagini sono attualmente al vaglio dei carabinieri per individuare l’autore del raggiro e dare un nome al volto. Un episodio analogo era avvenuto qualche settimana fa a Porto Recanati ai danni della gioielleria «Rubini dal 1850». Anche qui un uomo distinto si era fatto mettere da parte dei gioielli e con scaltrezza aveva sottratto un orecchino e un braccialetto per un valore di 400 euro circa.