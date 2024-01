I tifosi chiedono ai vicecampioni d’Italia di vincere per dimenticare, il tecnico Chicco Blengini chiede alla squadra di dimenticare per vincere. Nella calza della Befana la Lube Civitanova cerca la giusta determinazione e punti importanti per regalarsi un nuovo inizio di 2024. Domani (ore 18 con diretta VBTV e Radio Arancia), i biancorossi scenderanno in campo all’Eurosuole Forum contro la Pallavolo Padova degli ex cucinieri Marco Falaschi e Gabi Garcia per la seconda giornata di ritorno della regular season in SuperLega.

Senza mezzi termini, lo staff ha chiesto alla squadra di guardare avanti per cercare il miglior approccio possibile. In arrivo un incontro in cui il corretto impatto emotivo sarà fondamentale. Soprattutto dopo la debacle di mercoledì a Monza, con sconfitta per 3-1 ed eliminazione dalla Coppa Italia SuperLega nella gara unica dei Quarti di finale in trasferta. Solo con un reset a tempo record, capitan De Cecco e compagni troveranno le energie e la lucidità necessaria per impartire i ritmi a una contesa da vincere.

«La partita di sabato – dice coach Gianlorenzo Blengini – ha una valenza molto importante per il nostro campionato ed è fondamentale che i ragazzi riescano a fare un reset per rialzarsi con il giusto piglio dopo l’eliminazione dolorosissima dalla Coppa Italia. A Monza la gara ci è sfuggita di mano emotivamente nel secondo set dopo aver vinto da guerrieri il primo parziale. Questo è il più grande rammarico e non deve ripetersi. Sarebbe un guaio scendere in campo con ferite ancora aperte. L’obiettivo è incamerare il maggior numero possibile di punti in chiave Play Off. Padova è una squadra che ha saputo mettere in difficoltà molte rivali e vanta atleti di qualità, come i nostri due ex, che possono crearci problemi».

«Sabato – commenta il coach padovano Jacopo Cuttini – ci troveremo a disputare un’altra sfida impegnativa, con una squadra molto forte come Civitanova. Sapevamo, del resto, che questa fase del campionato ci avrebbe posto di fronte ad un trittico di incontri decisamente importanti. Dopo il match con Trento e quello con Piacenza, ci prepariamo ora ad affrontare Civitanova. Sabato cercheremo di dare il massimo, cercando di portare a casa, a prescindere da chi ci troviamo di fronte di settimana in settimana, il miglior risultato possibile».