di Stefano Fabrizi

Il lungo weekend della Epifania con tante località che festeggiano la Befana e con i riflettori puntati su Urbania, capitale della Vecchina.

VENERDI’ 5 GENNAIO

Urbania – Nel periodo dell’Epifania immancabile l’appuntamento con la Festa della Befana a Urbania, capitale indiscussa della Vecchina. I festeggiamenti sono dal 3 al 7 gennaio. Il programma completo sito www.festadellabefana.com.

Osimo – Dopo il grande successo dell’apertura, la Rassegna Parlare Futuro prosegue il suo percorso con un secondo appuntamento, alle 21.15 al Palabaldinelli di Osimo, con l’autorevole filosofo e psicanalista Umberto Galimberti che diletterà il pubblico con una lectio magistralis titolata L’Etica del viandante.

Jesi – La città di Jesi festeggia il compleanno del suo figlio illustre Giovan Battista Pergolesi. Giovedì 4 e venerdì 5 gennaio, nell’ambito di “Tutto un altro Natale” in collaborazione con Comune di Jesi, la Fondazione Pergolesi Spontini propone attività musicali e ludiche, alla scoperta del grande compositore e del patrimonio artistico a lui collegato. In programma l’Escape room al Teatro Pergolesi, l’omaggio di Andrea Molinari alla chitarra in Piazza Pergolesi, e la filodiffusione in centro.

Piobbico – Piobbico si presenta come un luogo in cui l’atmosfera del Natale non finisce mai. Ed è qui che dalle 19.30 alle 22 prende vita il presepe vivente tra i più suggestivi di tutte le Marche, con una storia molto lunga alle spalle.

Jesi – X-Mas Holidays Closing Party firmato Zanotti-Villa dalle 20 all’Hemingway Cafè di Jesi. Info: 335 362984

Grottammare – Tanti regali per tutti i bambini e le bambine che attenderanno l’arrivo della Befana ai piedi del campanile di San Pio V. Per celebrare l’Epifania 2024, gli attori acrobati della Compagnia dei Folli tornano a Grottammare per dare vita allo spettacolo “I colori della Befana”. L’evento si terrà in piazza San Pio V alle 17.

SABATO 6 GENNAIO

Macerata – In piazza della Libertà a partire dalle 16,30 Miss Befana special edition. Befane a cavallo, sfilata ed elezione di Miss Befana 20224 e discesa della vecchina dalla torre. Poi alle 21 si festeggia con i Super Sayana Cartoon Band e le sigle dei cartoni.

Civitanova – La Befana arriva alle 18 al Lido Cluana con i volontari della Croce Verde.

Camerino – Festa del Torrone a Camerino. Ritorna il tradizionale appuntamento del giorno dell’Epifania il 6 gennaio a Sottocorte Village dalle 15 alle 19.

Treia – Presepe vivente con l’arrivo dei Re magi a partire dalle 14 al Santissimo Crocifisso.

Fiastra – Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 18:30 si terrà, all’interno della chiesa dell’Abbazia di Fiastra, il Concerto per l’Epifania 2024 eseguito dalla Concert Abbey Chamber Orchestra . L’evento sarà trasmesso in diretta (a cura della F.O.R.A.R.T. di Macerata) al seguente indirizzo: http://youtu.be/HbYl43JrHMQ

Montecassiano – La Befana Rock a Montecassiano: una serata magica di voci femminili alle 22 al Barlume di Sambucheto con Jenny Rose & Hot Dogs.

Urbino – Il cartellone in abbonamento del Teatro Sanzio di Urbino prosegue con Vanessa Scalera in La sorella migliore. Informazioni e biglietti: Teatro Sanzio 0722 2281, biglietterie circuito AMAT / vivaticket anche on line. Inizio spettacoli ore 21

Montegiorgio – Il Teatro Alaleona di Montegiorgio ospiterà, a partire dalle 21.30, “Fra Luna e Mare – Omaggio a Lucio Dalla”, un concerto-spettacolo dedicato alle canzoni, alla poesia, all’ironia e alla genialità dell’indimenticabile cantautore bolognese.

Serra de’ Conti – La Befana arriva in moto. L’appuntamento è a Osteria in via Mannucci, alle 15, davanti al monumento dedicato a Salvo D’Acquisto, poi alle 16 la rumorosa carovana si sposterà verso il centro storico per fermarsi sotto la Torre Civica, in piazza Matteotti.

Ancona – Due appuntamenti per il 6 gennaio. A Piazza Roma dalle 16:30 è in programma l’evento dedicato ai più piccoli con l’arrivo della Befana. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato. Alle 21:15 in scena alla Mole Vanvitelliana, per Popsophia l’omaggio a Raffaella Carrà.

Sassoferrato – Dalle 15,30 arriva la Befana al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Sassoferrato. Ingresso libero con prenotazione consigliata su www.sassoferratoturismo.it/befana-al-montanari-2024/

Cupra Marittima – Alle 21:15 nella Chiesa di San Basso di Cupra Marittima il concerto “Fiati d’Opera – le più belle arie d’opera da Mozart a Mascagni, Verdi, Puccini e la Christmas suite di Mangani” con il basso Andrea Concetti e il soprano Maria Bucciarelli con la direzione del Maestro Michele Mangani. L’ingresso è gratuito.

Fermo – Epifania: la festa dei bambini. E come ogni anno torna a Fermo il Congresso Interculturale delle Befane in Piazza del Popolo a partire dalle 15.30, fino alle 19.30. Oltre alle befane che sarà facile incontrare nel salotto buono della città accanto alla pista di ghiaccio, ci saranno anche quelle acrobatiche che si caleranno dal Palazzo Comunale.

Chiaravalle – Saranno i più piccini i protagonisti assoluti dell’evento “Bontempi e l’albero che suona” in calendario, nell’ambito delle iniziative natalizie del Comune di Chiaravalle, in Largo Guglielmo Oberdan a partire dalle 16,30. Nell’occasione la ditta iCom s.p.a., che commercializza i prodotti a marchio Bontempi, donerà giochi e piccoli strumenti musicali.

Porto San Giorgio – L’animazione delle befane, in giro per il centro cittadino di Porto San Giorgio con sacchi di dolciumi da consegnare ai piccoli, poi l’atteso concerto di Cristina D’Avena insieme ai “Bim Bum Bam”. Il pomeriggio di sabato 6 gennaio si aprirà alle ore 16. Alle ore 18 il concerto di Crisitna D’Avena sul palco allestito in viale Buozzi.

Sant’Elpidio a Mare – La Befana vien di notte! alle 17 all’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare lo show per i più piccoli targato Lagrù Ragazzi. Info: 334 704 5739 – 3388525010 [email protected]

DOMENICA 7 GENNAIO

Civitanova – Festa in piazza XX Settembre organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i vigili del fuoco. Dalle 15.30 e fino alle 17 il pubblico sarà allietato dall’animazione del Family Show e musica per bambini in attesa dell’arrivo della Befana a cura dell’associazione Arte Viva. Alle ore 17 la Befana sospesa in aria si calerà su piazza XX Settembre.

Civitanova – Alle 17 al Teatro Rossini appuntamento di inizio anno con la grande danza del Balletto di Mosca Russian Classical Ballet in La bella addormentata, capolavoro del balletto classico.

Recanati – Termina domenica 7 gennaio la mostra “Da Ulisse a Corto Maltese, viaggio nell’immaginario di Hugo Pratt. Tre le iniziative previste alle 15 la visita guidata; alle 17 invece si terrà la proiezione del film “Hugo in Argentina” (ingresso libero). Info su [email protected], 0717570410, www.infinitorecanati.it

Senigallia – Il cartellone in abbonamento del Teatro La Fenice di Senigallia prosegue domenica 7 gennaio con Vanessa Scalera in La sorella migliore. Informazioni e biglietti: Teatro La Fenice 071 7930842 e 335 1776042, biglietterie circuito AMAT / vivaticket anche on line. Inizio spettacoli: ore 17.

Ancona – Alle 18.30, piazza Roma ospita il concerto tributo a Pino Daniele a nove anni dalla scomparsa del noto cantautore napoletano (avvenuta il 4 gennaio 2015) con la Macapea band e con la partecipazione straordinaria di Tony Esposito. In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato a domenica 14 gennaio.

Ancona – Alle 18 al Teatro Sperimentale di Ancona arriva lo spettacolo del Teatro del Buratto GiocaGiocattolo (adatto per bambini dai 3 anni). Protagonisti dello spettacolo sono i giocattoli. Info e biglietteria allo 071 82805 – [email protected].

Pesaro – Alle 17 per la rassegna Andar per Fiabe Il Gruffalò di Fondazione Aida al Teatro Sperimentale di Pesaro. Informazioni e biglietti presso biglietteria Teatro Rossini 0721 387621, circuito AMAT/vivaticket anche online, prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips 0721 34121 – 340 8930362. Inizio spettacolo ore 17.

Grottammare – Una serena festa per il primo spettacolo del 2024, domenica 7 gennaio alle 17, al Teatro delle Energie di Grottammare: Befana Cabaret, in onore della simpatica vecchietta che riempie ancora, nonostante tutto, l’immaginazione di milioni di bambini.

***

Il bynight nelle Marche: a cavallo della scopa della Befana arrivano Gabry Ponte, Slings, Talk Radio Live, Nicola Pigini, Samuele Brignoccolo e Digital Astro

Ecco il primo weekend del 2024 che parte già a pieno ritmo nelle disco marchigiane nel segno della Befana.

VENERDI’ 5 GENNAIO

Al Brahma clubship di Civitanova Epifania Shake Hit. Il party pop, reggaeton e commerciale che incanta, El Martes Caliente dello Shada beach club.

Al Donoma di Civitanova Epiphany Party.

Alla Serra di Civitanova “Epiphany Celebration”: si parte dalla cena spettacolo con i Talk Radio Live. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, special guest Gianni Morri & Lory Voice, resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri.

Al Mirage di Passo San Ginesio “Happy Birthday +37”. Guest Nerissima Serpe, pseudonimo di Matteo di Falco, rapper classe 2000 originario della provincia pavese. Consolle: Dok dj Alessandro Barboni dj Lele Giuli voice.

All’Harena di San Benedetto Epifania 2024. “Haura”, cena e dopocena. Dj Holyu e Riccardo Prosperi dalla mezzanotte.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Dj’s: Mastro – Alpha – Diego e Jack. Speciale evento della Befana. Domani 100 % friendly, 100 % teekanne. Hits, commercial, latin – house, pop, ‘90-‘00.

Al Crunch di San Benedetto del Tronto “Una canzone per te”, dj set ed allegria. Domani cena spettacolo in collaborazione con il Jonathan di San Benedetto e dj set.

SABATO 6 GENNAIO

Al Brahma clubship di Civitanova special guest Gabry Ponte: deejay, produttore, autore e compositore italiano, tra i più attivi e seguiti anche a livello internazionale. Gabry Ponte è il dj e producer italiano più ascoltato nel mondo, le sue hit hanno conquistato intere generazioni.

Al Donoma special guest Slings: il duo più forte del momento (formato dai rapper Prince The Goat e Ibra The Boy, originari di Brescia) sbarca al Donoma club.

Alla Serra “La Befana Show”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle special guest Eugenio Colombo.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati, che ha riaperto dal Capodanno, guest in consolle dj Nicola Pigini.

Al Colosseo di Montecchio “40° Anniversario.

Al BB Disco di Cupra Marittima special guest: Samuele Brignoccolo e Digital Astro.

Al Miami di Monsano Remember Jamaè. Una grande serata dedicata al Jamaé, Il Tempio della Musica Afro, insieme ai dj che ne hanno scritto la storia. Guest in consolle Nicky Siano.

Al Casacon di Sirolo Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale.

DOMENICA 7 GENNAIO

Sarnano – Domenica dalle 12:30 alle 18 alla Baita Solaria di Sassotetto, “Quota 1400 Post Epifania”, il pranzo spettacolo con Oriano ed Alessandrino. Dopo pranzo “Lady snow” con dj Gianluca J. Direzione artistica Aldo Ascani, coordinatore Emilio Batik.

In collaborazione con marcheinfinite.com