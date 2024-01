Vento forte, scatta l’allerta meteo

La Protezione civile delle Marche ha emesso un nuovo avviso meteo, valido dalla mezzanotte di oggi e fino al 5 gennaio, con allerta gialla per vento in tutta la regione. Nelle prossime 24/36 ore sono previste quindi condizioni di vento molto forte.

Secondo il bollettino, la prima parte della giornata di domani sarà caratterizzata da venti sud occidentali di intensità media con raffiche che, nelle zone montane, potranno raggiungere il grado di burrasca forte o tempesta e nelle zone collinari e costiere di burrasca o burrasca forte. L’intensità del vento diminuirà nella seconda parte della giornata.

Per venerdì invece le previsioni meteo parlano di cielo poco nuvoloso con precipitazioni deboli intermittenti prima nei settori interni della regione, in estensione verso la fascia collinare e costiera dalla serata. Temperature in diminuzione. I venti saranno di brezza tesa, a tratti di vento moderato, sud occidentali nelle zone montane e collinari e sud orientali lungo la costa, con mare poco mosso, mosso dal pomeriggio.

Sabato, giorno dell’Epifania, sono attese precipitazioni deboli diffuse che diverranno a carattere di rovescio in serata con attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata. Prevista neve oltre i 1800 metri. Le temperature saranno in lieve aumento nei valori minimi. Venti di brezza tesa soffieranno dai quadranti meridionali, a tratti di vento moderato, in rotazione da nord ovest in serata, il mare sarà mosso, poco mosso in serata.