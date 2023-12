Blitz della polizia a Porto Potenza per arrestare un uomo che doveva andare in carcere, lui si cala dal balcone per fuggire, il coinquilino tenta di impedire l’ingresso agli agenti e finisce in manette per resistenza e spaccio di droga. È successo nel pomeriggio di ieri quando nove poliziotti della questura di Fermo si sono presentati a casa di un uomo per eseguire un ordine di carcerazione della procura generale di Ancona. L’uomo, visti gli agenti, è fuggito e si è calato dal balcone dietro la casa. Mentre lui faceva questo, il suo coinquilino, un 36enne, Salah Eddine Bessas, marocchino, ha impedito agli agenti di entrare e poi ha avuto con loro una colluttazione. I poliziotti, nonostante l’azione del 36enne sono riusciti a fermare l’uomo che cercavano (poi denunciato per resistenza). A entrambi viene anche contestato lo spaccio di droga perché in casa gli agenti hanno trovato 16 involucri contenenti 171 grammi di hashish, un altro contenente un grammo di cocaina e un ultimo involucro con dentro 0,90 grammi di eroina. In casa c’era anche materiale per il confezionamento della droga.

Questa mattina il 36enne è comparso al tribunale di Macerata per la convalida dell’arresto. In aula presenti il giudice Andrea Belli, il pm Stefano Lanari e il legale dell’arrestato, l’avvocato Giuliano Giordani. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere per il 36enne. Il processo per direttissima è stato poi rinviato al 13 gennaio.

(Gian. Gin.)